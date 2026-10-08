¿Cómo Juego de Gemelas? Hermanas separadas por adopción se reencuentran en un torneo de sóftbol

Hermanas se reencuentran jugando sóftbol Foto: Shutterstock

Samantha Rensvold siempre supo que era adoptada y que tenía una hermana menor, aunque desconocía su paradero. Como el expediente de su hermana permanecía cerrado, no contaba con información que le permitiera encontrarla. Sin embargo, las jóvenes se reencontraron de manera inesperada durante un torneo de sóftbol en Montana, Estados Unidos.

“Pensé: ‘No hay manera de que esto me pase a mí ahora mismo’”, contó Samantha durante una entrevista reciente a la revista People.

¿Cómo sucedió el reencuentro entre las gemelas?

Fue en 2025 cuando, en un torneo de sóftbol en Montana, Estados Unidos, algunos compañeros de Samantha notaron el gran parecido entre ella y una de las jugadoras rivales.

“Todavía no la había visto de cerca cuando mi compañero me la señaló”, recordó la joven sobre aquel momento que le cambió la vida.

Montana high school softball player discovers long-lost sister on opposing team https://t.co/J3bVgszszw pic.twitter.com/7x0RY21jTB — New York Post (@nypost) October 8, 2026

Samantha confesó que ella siempre supo que había sido adoptada y posteriormente se enteró de que tenía una hermana menor, pero debido a que se trataba de una adopción cerrada (donde no existe un intercambio de información o contacto con la familia), no había podido localizarla.

Posterior al partido, decidió no acercarse para evitar un error y prefirió contarle a su madre, terminando así revisando la lista de participantes, descubriendo que el nombre de la joven era Kyann, el mismo que la madre biológica de Samantha le dio a su hermana.

“Revisamos la lista y ella vio que su nombre era ‘Kyann’. Mi madre sabía que ese era el nombre que le había puesto mi madre biológica”, explicó Samantha al medio. “Entonces mi madre me dijo: ‘Tiene que ser tu hermana. No es una coincidencia’”.

Fue en un partido posterior que Samantha estaba jugando mientras su mamá comenzó a conversar con la madre de Kyann Dean, de 18 años.

Ambas mujeres descubrieron que el nombre de la madre biológica y el hospital de nacimiento coincidían. “Era imposible que no fuéramos hermanas”.

Pese a todo esto, ambas decidieron no realizar una prueba de ADN, pues no sintieron que fuera algo necesario.

¿Por qué fueron separadas?

Para Samantha, la explicación de que sus padres las dieran en adopción es por la edad de ambos, pues tenían 19 y 17 años. Aunque no entra en detalles, pues los desconoce, cree que ese es el motivo.

Asimismo, confiesa que supo sobre su hermana gracias a otro hermano que logró localizar a su familia.

Cabe destacar que la joven sí conoció a su madre cuando tenía 12 años y, curiosamente, también se dio durante un partido de sóftbol.

Ambas aseguran tener más cosas en común que su parecido físico, pues las dos juegan sóftbol, jugaron voleibol y utilizaron el número 6.

Actualmente, ambas asisten a universidades en estados diferentes, por lo que ya no conviven tanto, pero aún mantienen el contacto.

“Cuando hablaba con la gente sobre mi situación con mi familia biológica, siempre tenía que explicarles que tenía una hermana”, contó Samantha.

“Ahora es maravilloso poder ponerle cara, conocerla y pasar tiempo con ella. Ya no me queda ninguna duda”.

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