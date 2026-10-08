Jornada laboral de 40 horas: así cambiará el trabajo en México hasta 2030

La Guía Salarial presenta sueldos promedio de distintos puestos. Foto: Cuartoscuro

La reducción de la jornada laboral a 40 horas en México traerá cambios en la organización del trabajo, los salarios y las prestaciones. Durante 2026, el límite seguirá siendo de 48 horas semanales, pero disminuirá de forma gradual hasta llegar a 40 horas en 2030.

De acuerdo con el Instituto Adecco, la “Guía Salarial de Referencia 2026 en México” presenta los sueldos promedio de distintos puestos y explica cómo las empresas deberán adaptar sus esquemas de contratación, beneficios y capacitación ante los cambios laborales.

Jornada laboral de 40 horas: ¿cuándo entra en vigor en México?

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reducción de la jornada laboral seguirá este calendario:

2026: 48 horas semanales.

2027: 46 horas semanales.

2028: 44 horas semanales.

2029: 42 horas semanales.

2030: 40 horas semanales.

La reducción de horas no podrá implicar una disminución de salarios ni prestaciones.

Para las empresas, esto significará revisar turnos, cargas de trabajo y procesos para mantener sus operaciones con menos horas disponibles.

Salarios 2026 en México: ¿cuánto se paga según el puesto?

La “Guía Salarial de Referencia 2026” presenta los siguientes sueldos base brutos mensuales promedio, según el nivel del puesto:

Puesto Salario mensual promedio Operativos $12,269 Técnicos $15,874 Profesionistas $23,007 Supervisores $39,666 Gerentes $61,684 Gerentes especializados $93,914 Directores $169,874

Estas cantidades son referencias generales y pueden variar según la ciudad, el sector, la experiencia y las habilidades requeridas.

La guía también utiliza percentiles salariales P25, P50 y P75 para comparar distintos niveles de remuneración.

¿Qué prestaciones y beneficios buscan los trabajadores?

Además del salario, la guía identifica beneficios que pueden resultar relevantes según el puesto:

Operativos y técnicos : vales de despensa, comedor y bonos de asistencia.

: vales de despensa, comedor y bonos de asistencia. Profesionistas y supervisores : fondo de ahorro, seguros, días personales y trabajo híbrido.

: fondo de ahorro, seguros, días personales y trabajo híbrido. Gerentes: compensación variable, seguro de gastos médicos, automóvil y beneficios personalizados.

Estos esquemas forman parte de la compensación total que las organizaciones pueden considerar para atraer y conservar talento.

Inteligencia artificial y capacitación: los cambios para 2026

La guía también identifica nuevas tendencias de capacitación, como el aprendizaje en sesiones cortas (microlearning), los modelos híbridos y el uso de inteligencia artificial para personalizar la formación.

Otro enfoque es skills-first, que da mayor importancia a las habilidades demostrables de los trabajadores.

Con la reducción gradual de la jornada, estas herramientas pueden ayudar a las empresas a mejorar procesos y productividad sin depender únicamente del número de horas trabajadas.

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