Jornada laboral de 40 horas: así cambiará el trabajo en México hasta 2030
Las empresas deberán adaptar sus esquemas de contratación, beneficios y capacitación ante los cambios laborales
La reducción de la jornada laboral a 40 horas en México traerá cambios en la organización del trabajo, los salarios y las prestaciones. Durante 2026, el límite seguirá siendo de 48 horas semanales, pero disminuirá de forma gradual hasta llegar a 40 horas en 2030.
De acuerdo con el Instituto Adecco, la “Guía Salarial de Referencia 2026 en México” presenta los sueldos promedio de distintos puestos y explica cómo las empresas deberán adaptar sus esquemas de contratación, beneficios y capacitación ante los cambios laborales.
Jornada laboral de 40 horas: ¿cuándo entra en vigor en México?
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reducción de la jornada laboral seguirá este calendario:
- 2026: 48 horas semanales.
- 2027: 46 horas semanales.
- 2028: 44 horas semanales.
- 2029: 42 horas semanales.
- 2030: 40 horas semanales.
La reducción de horas no podrá implicar una disminución de salarios ni prestaciones.
Para las empresas, esto significará revisar turnos, cargas de trabajo y procesos para mantener sus operaciones con menos horas disponibles.
Salarios 2026 en México: ¿cuánto se paga según el puesto?
La “Guía Salarial de Referencia 2026” presenta los siguientes sueldos base brutos mensuales promedio, según el nivel del puesto:
|Puesto
|Salario mensual promedio
|Operativos
|$12,269
|Técnicos
|$15,874
|Profesionistas
|$23,007
|Supervisores
|$39,666
|Gerentes
|$61,684
|Gerentes especializados
|$93,914
|Directores
|$169,874
Estas cantidades son referencias generales y pueden variar según la ciudad, el sector, la experiencia y las habilidades requeridas.
La guía también utiliza percentiles salariales P25, P50 y P75 para comparar distintos niveles de remuneración.
¿Qué prestaciones y beneficios buscan los trabajadores?
Además del salario, la guía identifica beneficios que pueden resultar relevantes según el puesto:
- Operativos y técnicos: vales de despensa, comedor y bonos de asistencia.
- Profesionistas y supervisores: fondo de ahorro, seguros, días personales y trabajo híbrido.
- Gerentes: compensación variable, seguro de gastos médicos, automóvil y beneficios personalizados.
Estos esquemas forman parte de la compensación total que las organizaciones pueden considerar para atraer y conservar talento.
Inteligencia artificial y capacitación: los cambios para 2026
La guía también identifica nuevas tendencias de capacitación, como el aprendizaje en sesiones cortas (microlearning), los modelos híbridos y el uso de inteligencia artificial para personalizar la formación.
Otro enfoque es skills-first, que da mayor importancia a las habilidades demostrables de los trabajadores.
Con la reducción gradual de la jornada, estas herramientas pueden ayudar a las empresas a mejorar procesos y productividad sin depender únicamente del número de horas trabajadas.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.