Martha Magaña, jueza en retiro, enfrenta a Tribunal de Disciplina Judicial por amparo contra la reforma judicial

Martha Magaña se encuentra en España. Foto: Uno TV

La jueza en retiro Martha Magaña afirmó estar tranquila y lista para defenderse ante el Tribunal de Disciplina Judicial, que le abrió un procedimiento administrativo por haber concedido la primera suspensión al proceso legislativo de la reforma judicial en agosto de 2024.

Desde Madrid, España, Magaña sostuvo que actuó conforme a Derecho y aseguró que defenderá las razones que la llevaron a tomar aquella decisión.

“Estoy aquí con la cabeza en alto y lista para defenderme de esto, yo considero que hice mi trabajo conforme a Derecho. Sostengo mis razones”, Martha Magaña, jueza en retiro

Martha Magaña pide no normalizar la persecución

A través de una videollamada, la jueza en retiro llamó a no normalizar la persecución contra personas juzgadoras que aplican sus criterios conforme a Derecho.

Magaña sostuvo que permitir que un tribunal juzgue los criterios de quienes ejercen la función judicial puede afectar la independencia judicial.

“Es un parteaguas muy grande que nosotros podamos visibilizar que esto es una cuestión que no podemos normalizar, no puede haber un tribunal que juzgue los criterios de los juzgadores porque se rompe la independencia judicial”, Martha Magaña, jueza en retiro

La jueza en retiro se dijo lista para comparecer de manera remota ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

Ofrecerá pruebas para defender su actuación

Martha Magaña adelantó que durante la comparecencia ofrecerá los medios de prueba para acreditar que su actuación se realizó conforme a Derecho.

“Vamos a ofrecer los medios de prueba para comprobar que lo que hicimos se hizo apegado a Derecho”, Martha Magaña, jueza en retiro

La llamada fue contactada a través de otras personas juzgadoras que se presentaron afuera de las oficinas del Tribunal, ubicadas en Insurgentes Sur.

Previo a su comparecencia, Magaña reiteró que se encontraba tranquila y respaldada por su equipo de defensa y por otros juzgadores.

“Estoy tranquila, estoy muy bien asesorada, hemos trabajado mucho con todos los compañeros, jueces y juezas que han aportado sus conocimientos”, Martha Magaña, jueza en retiro

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