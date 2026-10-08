Marchan médicos del IMSS en Morelos para exigir mejores condiciones laborales

Protestas de médicos en Morelos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos se unió a las movilizaciones nacionales para exigir mejores condiciones laborales.

Protestas de médicos del IMSS en el estado de Morelos

Médicos, enfermeras y trabajadores de la salud salieron a las calles de Cuernavaca en protesta por mejores salarios, medicamentos e insumos para realizar su labor, así como más personal para atender a los derechohabientes.

“Ustedes lo ven, hacen falta médicos especialistas, se están fugando,hay citas que están demasiado prolongadas y eso es causa de la falta de ese personal. Teníamos un concepto, que ese concepto hacía que esos especialistas y áreas de urgencia estuvieran cubiertas, a principio de año nos quitaron ese concepto, se les mencionó y se les dijo que los especialistas se iban a fugar por falta de ese dinero y, efectivamente,a menos de un año ya tenemos la falta de esos especialistas”. comentó Azael Anzúres de la Rosa, médico de urgencias

La movilización salió del Hospital General 1 de Plan de Ayala y llegó hasta las oficinas del sindicato, en la Avenida Cuauhtémoc, en Cuernavaca.

Ahí, los manifestantes entregaron a la representación sindical un pliego petitorio con varias demandas; sin embargo, los acuerdos serán tomados en la mesa de negociación que se lleva a cabo en la Ciudad de México.

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