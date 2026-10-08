Noticias de hoy 8 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
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Por efectos del Huracán Isaías y la tormenta tropical Simón las autoridades de los estados de Yucatán, Campeche, Puebla y Michoacán suspenderán clases el jueves 8 de octubre.
Detienen en Michoacán a integrantes de una red dedicada a la extorsión mediante el uso de Inteligencia Artificial. Se hacían pasar por servidores públicos.
Juan Espinoza, obispo de Aguascalientes, se dice tranquilo tras supuestas amenazas en su contra en redes sociales; un youtuber ofreció 40 mil pesos a quien lo atacara.
La Organización Meteorológica Mundial alertó que el fenómeno del Niño seguirá intensificándose hasta alcanzar su punto máximo en diciembre de 2026.
La poetisa y ensayista canadiense Anne Carson ganó el Nobel de Literatura, por una obra que establece un diálogo con la tradición clásica y crea nuevas formas para la literatura contemporánea.
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