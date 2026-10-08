Noticias de hoy 8 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Suspenden clases

Por efectos del Huracán Isaías y la tormenta tropical Simón las autoridades de los estados de Yucatán, Campeche, Puebla y Michoacán suspenderán clases el jueves 8 de octubre.

Caen extorsionadores

Detienen en Michoacán a integrantes de una red dedicada a la extorsión mediante el uso de Inteligencia Artificial. Se hacían pasar por servidores públicos.

Amenaza a Obispo

Juan Espinoza, obispo de Aguascalientes, se dice tranquilo tras supuestas amenazas en su contra en redes sociales; un youtuber ofreció 40 mil pesos a quien lo atacara.

El Niño

La Organización Meteorológica Mundial alertó que el fenómeno del Niño seguirá intensificándose hasta alcanzar su punto máximo en diciembre de 2026.

Nobel de Literatura

La poetisa y ensayista canadiense Anne Carson ganó el Nobel de Literatura, por una obra que establece un diálogo con la tradición clásica y crea nuevas formas para la literatura contemporánea.

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