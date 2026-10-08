Aguinaldo 2026: ¿Quiénes lo recibirán antes de diciembre y cuándo?

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Los pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE, así como algunos trabajadores del Gobierno Federal, podrían recibir su aguinaldo antes de diciembre de este 2026.

El aguinaldo es una prestación que reciben las personas trabajadoras. Debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

No todas las personas reciben esta prestación en la misma fecha. El pago suele adelantarse en noviembre para pensionados del IMSS y del ISSSTE, así como a algunos trabajadores de gobierno.

¿Quiénes reciben su aguinaldo antes de diciembre?

Pensionados del IMSS: aguinaldo en noviembre. Equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin considerar las asignaciones familiares ni las ayudas asistenciales.

Pensionados del ISSSTE: primera parte en la primera quincena de noviembre y segunda en diciembre. El pago de noviembre no debe entenderse como un calendario extraordinario.

¿Y los funcionarios públicos?

Existen algunos sectores de la administración pública que adelantan el pago del aguinaldo conforme a su propio calendario.

Para 2026, el Manual de Percepciones de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal establece que el aguinaldo será de al menos 40 días de salario y que debe cubrirse el 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero.

En 2025, el Gobierno Federal publicó un decreto para autorizar el pago del aguinaldo a servidores públicos a partir del 10 de noviembre, antes del Buen Fin.

Hasta el corte de esta edición, el Ejecutivo todavía no publica un decreto para definir quiénes recibirán aguinaldo antes.

Pensión del Bienestar

Además de su aguinaldo, los pensionados y jubilados podrán recibir los 6 mil 400 pesos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en noviembre.

Sin embargo, ese monto no corresponde a un aguinaldo, toda vez que el Gobierno Federal no da ningún otro complemento por fin de año.

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