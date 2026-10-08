¿Cuándo termina la temporada de huracanes 2026 en México? Esta es la fecha

Temporada de huracanes 2026. Foto: AFP.

La temporada de huracanes en México todavía no termina y se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre de 2026, de acuerdo con las previsiones de autoridades meteorológicas para las cuencas del océano Pacífico y el Atlántico.

La Dirección Ejecutiva de Investigación y Monitoreo Oceanográfico Atmosférico de la Secretaría de Marina (Semar) establece esa fecha como el cierre oficial de la temporada de ciclones tropicales, periodo durante el cual pueden desarrollarse sistemas que ocasionen lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en distintas regiones del país.

La temporada de huracanes finalizará el 30 de noviembre

De acuerdo con la Semar, la temporada de ciclones tropicales 2026 comenzó el 15 de mayo en el océano Pacífico, mientras que en el Atlántico inició el 1 de junio, incluyendo el Golfo de México y el mar Caribe.

Ambas temporadas tienen como fecha oficial de término el 30 de noviembre, por lo que durante octubre y noviembre todavía pueden formarse ciclones tropicales en estas cuencas.

La fecha marca el final del periodo establecido para la temporada, pero no significa que sea imposible que se desarrolle un ciclón tropical fuera de esos meses. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que estos fenómenos pueden presentarse fuera de las fechas habituales, aunque ocurre con menor frecuencia.

¿Cuál es el pronóstico de ciclones tropicales en 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó el 22 de abril el pronóstico oficial de actividad ciclónica para 2026, con los siguientes rangos de sistemas tropicales con nombre:

Océano Pacífico: de 18 a 21 ciclones tropicales

de 18 a 21 ciclones tropicales Océano Atlántico: de 11 a 15 ciclones tropicales

Para el Pacífico, el pronóstico contempla entre nueve y diez tormentas tropicales, de cinco a seis huracanes de categorías 1 o 2 y de cuatro a cinco huracanes mayores, que corresponden a las categorías 3, 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson.

En el Atlántico, se prevén entre siete y ocho tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes de categorías 1 o 2 y de uno a dos huracanes mayores.

Según el SMN, se espera una actividad ciclónica por arriba del promedio climatológico en el Pacífico, mientras que en el Atlántico se prevé un comportamiento cercano o por debajo de la media.

Las autoridades precisan que el número previsto de ciclones no significa que todos vayan a tocar tierra en México. Por ello, recomiendan consultar los avisos y boletines oficiales para conocer la evolución de los sistemas y sus posibles efectos en el territorio nacional.

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