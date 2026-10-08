Trump descarta atacar a Irán antes de las elecciones; hay “conversaciones productivas”

El mandatario enfrenta una baja popularidad. Foto: AFP.

Donald Trump descartó algún ataque contra Irán antes de las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos. sostuvo que tienen “conversaciones productivas” con Teherán.

A través de Truth Social, el mandatario republicano indicó este jueves que no pretendía ninguna ofensiva en días siguientes. “Quiero dejar claro a todos que (…) no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato”.

Agregó que “tenemos conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”, pero sin dar detalles.

"I want to make it clear to everybody that, while Iran is in very bad condition, both Economically and Militarily… we will not be attacking Iran at any time prior to the Midterm Elections to be held in the United States on November 3rd." – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/o1kUjMXZWt — The White House (@WhiteHouse) October 8, 2026

El 5 de octubre, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que las negociaciones con el gobierno de Donald Trump son “inútiles”, pues sólo han dado lugar a nuevos ataques estadounidenses, según declaraciones a medios estatales.

“Hasta ahora, nos han atacado tres veces después de las negociaciones, y esto demuestra que no buscan el diálogo, sino que su objetivo es derrocar a la República Islámica de Irán”, citó la agencia estatal de noticias IRNA.

La preocupación de Trump sobre las elecciones de EE. UU.

Donald Trump negó cualquier ataque en un momento donde persisten los altos precios de los combustibles por la ofensiva iniciada contra Irán el 28 de febrero.

Además, prevalece la tensión en Medio Oriente por el recrudecimiento de la guerra civil en Yemén, protagonizada por el gobierno aliado de Arabia Saudita y por los rebeldes hutíes, que respaldan a Irán.

De igual forma, Donald Trump enfrenta una baja popularidad en las encuestas de cara a la elección del 3 de noviembre, principalmente por el encarecimiento de la vida en EE. UU.

Las elecciones intermedias son decisivas. El presidente necesita que el Parlamento sea republicano en su mayoría para no enfrentar trabas en lo que resta de su administración.

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