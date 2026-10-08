Sheinbaum destaca caída en percepción de inseguridad en colonias de México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Especial

La percepción de inseguridad en las colonias disminuyó de 50.6% en 2019 a 35.9% en 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi , resultado que enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina, señaló que esta reducción representa una disminución de 29% y afirmó que la tendencia continúa a la baja.

“Yo veo esto y quiere decir que la gente en su colonia se siente más segura. ¿Cómo no va a estar uno contento con estos resultados? La gente en su colonia pasó hace 8 años, de la mitad decir que estaban inseguros a hoy el 35.9 y va la tendencia hacia la baja”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cómo cambió la percepción de inseguridad?

La presidenta también destacó que la percepción de inseguridad en municipios pasó de 70.5% en 2019 a 60.9% en 2026.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, la tendencia a la baja también se presenta en los datos correspondientes a las entidades federativas.

Sheinbaum relacionó estos resultados con la situación que, dijo, se observa en otros proyectos impulsados por su Gobierno.

La mandataria agregó que la situación económica avanza con dificultades relacionadas con los aranceles, pero aseguró que el país va bien.

“Y los trenes van bien, y las carreteras van bien, y los proyectos de agua van bien. Y la gente está contenta. Tienen una percepción de que las cosas van bien, lo económico ahí va con las dificultades por los aranceles. Entonces vamos muy bien”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum destaca reducción de homicidios

La presidenta también felicitó a las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad por los resultados en materia de delitos.

Afirmó que en dos años de Gobierno los homicidios dolosos disminuyeron a la mitad y que prácticamente todos los delitos de alto impacto presentan reducciones.

“Estamos cerrando septiembre con 40 homicidios diarios en dos años. Yo realmente felicito al Gabinete de Seguridad. Imagínense, dos años bajamos a la mitad los homicidios dolosos, y prácticamente todos los delitos están disminuyendo”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

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