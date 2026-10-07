Laura Villars lanza candidatura histórica para la FIA: “El automovilismo no tiene género”

Laura Villars. Foto: AFP

Las mujeres cada vez toman más relevancia dentro del deporte motor y este es el caso de Laura Villars, quien se define como piloto, emprendedora y defensora de los derechos de las mujeres y jóvenes en el automovilismo. Nacida en Ginebra, Suiza, Laura empezó su carrera como piloto en 2023 en la Ultimate Cup Series, antes de pasar a la F4 de Arabia Saudita para luego competir en el Ferrari Challenge Europe en 2024 y compitió por última vez en las Ligier European Series con el equipo Virage.

Laura dejó plasmado su nombre en los libros de historia como la primera mujer en postularse para la presidencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), donde estará compitiendo por el puesto contra el actual mandatario, Mohammed Ben Sulayem, el ex comisario de carreras Tim Mayer y la modelo belga, Virginie Philippot, última en presentar su candidatura.

En exclusiva para Claro Sports, la piloto de 28 años explicó por qué decidió entrar en la pelea por el máximo puesto del organismo rector del automovilismo mundial: “Ha pasado bastante tiempo desde que, como piloto, he estado viendo lo que está sucediendo dentro de la FIA y hablando también con otros pilotos; realmente queríamos dar una nueva visión de lo que somos los jóvenes pilotos desde adentro”.

Dentro de los deportes de motor, hay mujeres que han sido pioneras y han logrado llegar a puestos altos dentro de las organizaciones; tal es el caso de Susie Wolff, directora de la F1 Academy, con quien Laura planea trabajar de la mano si consigue la presidencia: “Quiero decir, si soy elegida, sí. Por supuesto. Quiero decir, el objetivo es que más mujeres tengan impacto en el mundo del motorsport, porque ahora todavía hay muchos estereotipos; incluso ya tenemos a la primera mujer ingeniera en Fórmula Uno, lo cual es bastante increíble, pero quiero decir, necesitamos más mujeres en liderazgo, más ingenieras, más mujeres técnicas en buenas posiciones. Esto es muy importante. Necesitamos mostrar que su presencia es normal. No son excepcionales ni anormales. Y este es el objetivo que necesitamos mostrar, que este es un deporte y el deporte no se trata de género. Así que si todos tienen el mismo nivel de, quiero decir, experiencia. Todos son capaces de hacer lo que sea”.

La candidata destacó algunas de sus propuestas más importantes, las cuales se centran en la transparencia del deporte y el apoyo a los jóvenes pilotos: “Uno de los cambios que realmente quiero es la transparencia de la FIA porque hasta ahora ha sido bastante desconocida desde afuera. También quiero defender a los jóvenes talentos en el deporte porque las personas tienen talento, pero tienen que detener su carrera porque es muy caro”.

Laura también resaltó que sus propuestas no están enfocadas solo en el deporte, sino también en la movilidad y turismo: “El otro objetivo que también queremos lograr es reducir las muertes en pista a cero para 2035. Tenemos el programa de seguridad vial que ya existe, pero queremos desarrollarlo más. Así que, hablando ahora con cada presidente de los clubes de automovilismo nacionales, estamos tratando de armar y entender un Plan de Acción Mundial de Turismo de las Naciones Unidas de la FIA para ayudar a todos en la seguridad vial”.

Las elecciones tendrán lugar el próximo 12 de diciembre en Tashkent, Uzbekistán, donde los miembros de los distintos clubes de automovilismo del mundo votarán por el candidato de su preferencia.

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