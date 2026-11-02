Cruz Azul rinde emotivo homenaje a sus aficionados fallecidos en el Estadio Azteca por el Día de Muertos: video

Cruz Azul apagó las luces del Azteca para el Día de Muertos | Foto: Alfredo Narváez

Cruz Azul venció por marcador de 2-1 a León y comparte el liderato del Apertura 2026 con América y Chivas; sin embargo, la noche del domingo 1 de noviembre quedó marcada por un emotivo homenaje de Día de Muertos a los aficionados que se quedaron en el camino.

“La Máquina“, en conjunto con su patrocinador Novibet, dedicaron un video y un “in memoriam” a los fans celestes que fallecieron recientemente, precediendo un breve concierto con fuegos artificiales.

El emotivo homenaje de Cruz Azul por el Día de Muertos

Un deslucido primer tiempo entre Cruz Azul y León dejó una sensación de pesadez entre los aficionados cementeros que se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula este domingo 1 de noviembre, incluyendo a aquellos pintados de catrines.

Sin embargo, la noche adquirió un tono azul celeste en el medio tiempo, cuando las pantallas del tres veces mundialista mostraron un video en el que aficionados de “La Máquina” recordaron a aquellos familiares y amigos que se adelantaron en el camino y con quienes compartieron su pasión en vida.

Alfredo Narváez, reportero de Uno TV, formó parte de dicho video especial, en el que recordó a su abuelo Jesús Guevara, quien falleció el pasado 28 de febrero después de inculcarle el amor por Cruz Azul durante casi 20 años.

“Si pudiera decirle algo hoy es que por fin ganamos la décima”. Alfredo Narváez

Durante poco menos de dos minutos, hinchas celestes de todas las edades recordaron a sus padres, a sus hijos, abuelos y a todos aquellos que fungieron tanto como testadores como herederos del amor por el diez veces campeón del futbol mexicano.

Inmediatamente después del video que provocó lágrimas entre los aficionados, Novibet y Cruz Azul desplegaron un “in memoriam” para recordar a decenas de seguidores cementeros que murieron en la esperanza de una última alegría celeste.

Foto: Alfredo Narváez

“Es un sentimiento que no morirá“, “se me metió una basurita en el ojo” y “ni la muerte nos va a separar“, escribieron los usuarios en redes sociales.

Cabe destacar que, antes del arranque del juego entre Cruz Azul y León, se dedicó un minuto de silencio en honor a Graciela Vallejo, madre de Iván Alonso, director deportivo del club nacido en Lagunas, Oaxaca.

Y aunque el sonido del Estadio Azteca solicitó guardar silencio, la barra esmeralda siguió entonando sus cánticos, ante la rechifla de la fanaticada local.

“El culto a la muerte es culto a la vida“, escribió Octavio Paz en el ensayo “El Laberinto de la Soledad” y, fieles a esa creencia, la cancha del Coloso de Santa Úrsula terminó su emotivo homenaje de medio tiempo con un show musical.

Acompañados de fuegos artificiales que adornaron la noche celeste, Cruz Azulito y Blu (las mascotas del equipo) bailaron y cantaron junto a una DJ que eligió canciones melancólicas para recordar a los fieles y azules difuntos.

La fiesta también embargó a la mascota de Cruz Azul

El homenaje a los que ya no están no fue la única fiesta que engalanó el Estadio Azteca, pues Cruz Azulito celebró su cumpleaños frente a miles de aficionados que saldrían contentos del estadio tras una victoria de su equipo.

La mascota de Cruz Azul salió al terreno de juego con su típica botarga, pero decorado con un disfraz de calavera, celebrando el Día de Muertos y Halloween, que ocurrió un día antes.

Foto: Alfredo Narváez

Cabe señalar que, desde antes del comienzo del encuentro, las pantallas LED del Estadio Azteca mostraron artes conmorativos del Día de Muertos con guirnaldas y un conejo maquillado como catrín.

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