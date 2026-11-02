Aguacateros de Michoacán instalan puntos de revisión fitosanitaria y se deslindan de bloqueos

Aguacateros de Michoacán realizarán revisión fitosanitaria. Foto: Cuartoscuro

Aguacateros de Michoacán informan que llevarán a cabo una revisión fitosanitaria en diferentes puntos de la región del estado donde se produce la fruta, tanto en entradas y salidas. Pero también se deslindaron de cualquier acto de vandalismo o bloqueo que pueda realizarse en otros lugares.

Productores de aguacate realizarán revisión fitosanitaria

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, los Productores Unidos de Aguacate anunciaron a la ciudadanía que los aguacateros de las comunidades indígenas de Michoacán harán una revisión fitosanitaria de la fruta.

Esto luego de que se reportara en días pasados la supuesta presencia de gusanos en aguacates procedentes de los estados de Jalisco, Colima y Nayarit.

¿Dónde se instalarán los puntos de revisión?

Los aguacateros de las comunidades indígenas de Michoacán, principalmente de San Antonio, Pamatácuaro, Sicuicho, Cherato, Cheratillo, 18 de marzo, Oruscato e Imbarácuaro, llevarán a cabo puntos de revisión fitosanitaria.

Según su breve comunicado compartido en redes sociales, las revisiones se realizarán en las entradas y salidas de la región, específicamente dentro de la comunidad de 18 de marzo y San Antonio Tieras Blanca.

También indicaron que se garantizará el libre tránsito y que su único objetivo es verificar que los camiones que transiten por las comunidades cuenten con la documentación requerida y que la fruta que ingrese esté debidamente requisitada.

Se deslindan de posibles bloqueos

Por último, los aguacateros purépechas de Michoacán se deslindaron de posibles actos de vandalismo, bloqueos o retenciones de camiones en la región.

“Productores Unidos de Aguacate solo promueve puntos de revisión fitosanitaria. Cualquier otra alteración vial que haya a lo largo de todo el estado no es promovida ni directamente ni indirectamente por nosotros. Creemos y alentamos la libre circulación de cualquier persona en uso de sus facultades”, se lee en su publicación.

¿Qué plaga hay en los aguacates?

Hace unos días, la detección de larvas de gorgojo en cargamentos de aguacate destinados a la exportación provocó la destrucción de 52 toneladas del fruto en Michoacán, como medida para evitar la propagación de la plaga.

De acuerdo con información de Reuters, las autoridades ambientales de Michoacán confirmaron la presencia del insecto este domingo; ante esto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) apoyó el descarte de los frutos como parte de las medidas sanitarias.

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