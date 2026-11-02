México, segundo país con más periodistas asesinados en 2025; sólo Palestina lo supera, advierte Unesco

Protesta en México por periodistas asesinados. Foto: Cuartoscuro

La violencia contra periodistas se mantiene como un problema en México. Durante 2025, el país ocupó el segundo lugar mundial en asesinatos de comunicadores, con 10 casos, únicamente por detrás del Estado de Palestina, que registró 32, de acuerdo con el informe sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La cifra también representó un incremento respecto a 2024, cuando México contabilizó siete periodistas asesinados y se ubicó en el cuarto puesto mundial. De esta manera, el país acumuló 17 casos durante el bienio 2024-2025, sólo por debajo de Palestina, que registró 62.

México se ubicó en segundo lugar en periodistas asesinados en 2025, según Unesco

El informe de la Unesco señala que durante 2025 fueron asesinados 10 periodistas en México, cifra que colocó al país en el segundo puesto mundial, después de Palestina, con 32 casos.

En ese año, Yemen ocupó la tercera posición, con nueve asesinatos, seguido de Ucrania, con ocho, y la República del Sudán, con seis.

También se documentaron casos en:

Perú (4)

Ecuador (3)

Filipinas (3)

Bangladesh (2)

Colombia (2)

Guatemala (2)

India (2)

Irán (2)

Pakistán (2)

Entre otros países.

En el caso de América Latina y el Caribe, la Unesco contabilizó 23 asesinatos de periodistas durante 2025, de los cuales 10 correspondieron a México. Esto significa que el país concentró aproximadamente 43.5% de los casos registrados en la región, de acuerdo con las cifras regionales proporcionadas.

En 2024, México se ubicaba en cuarto puesto, con 7 casos

Un año antes, México había registrado siete asesinatos de periodistas, por lo que ocupó el cuarto lugar mundial. En 2024, Palestina encabezó la lista con 30 casos, seguida de Pakistán, con nueve, y la República del Sudán, con ocho.

Después de México, Bangladesh reportó cinco asesinatos; Colombia y Ucrania, cuatro cada uno. Otros países también registraron casos, entre ellos Irak, Myanmar y Líbano.

Para ese mismo año, América Latina y el Caribe contabilizaron 14 periodistas asesinados. Los siete casos registrados en México equivalen a la mitad de los asesinatos reportados en la región, según el desglose regional señalado.

Al sumar los registros de ambos años, México acumuló 17 periodistas asesinados, frente a los 62 de Palestina.

En conjunto, América Latina y el Caribe registraron 37 casos durante el bienio, por lo que México concentró cerca de 46% de los asesinatos de periodistas de esta región.

El asesinato de periodistas es un problema mundial

La Unesco documentó 189 asesinatos de periodistas, trabajadores de medios de comunicación y productores de redes sociales que realizaban actividades periodísticas durante 2024 y 2025. Esta cifra representó un incremento de 20% respecto al bienio 2022-2023, cuando se contabilizaron 158 casos.

El organismo señaló que, en promedio, un periodista fue asesinado cada cuatro días. Además, 2025 registró más asesinatos que cualquier otro año de los últimos ocho.

Por regiones, los Estados Árabes concentraron el mayor número de casos, con 97, seguidos de:

América Latina y el Caribe, con 37

Asia y el Pacífico, con 34

Europa Central y Oriental, con 14

África, con seis

Europa Occidental y América del Norte, con uno

Otro de los datos destacados del informe es que 127 asesinatos, equivalentes a 67% del total, ocurrieron en países que atravesaban conflictos armados. En contraste, los 62 casos restantes se registraron en países que no experimentaban este tipo de conflictos.

La organización también advirtió sobre la impunidad en estos delitos: seis de cada siete casos continúan abiertos o sin resolverse. Para 2026, la tasa mundial de impunidad por asesinatos de periodistas llegó a 86%.

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