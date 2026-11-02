Elecciones en EE. UU. 2026: por qué los jóvenes latinos están cambiando el cálculo electoral en las Midterms 2026

Jóvenes latinos disparan su voto antes de las Midterms 2026. Foto: Envato

Los jóvenes latinos están cambiando el cálculo electoral de las Midterms 2026. Cerca de 400 mil personas hispanas de entre 18 y 29 años ya votaron anticipadamente, frente a los 259 mil que lo hicieron en las elecciones legislativas anteriores.

El aumento no es un dato aislado. En total, más de 5.2 millones de latinos habían votado por adelantado antes de la jornada del 3 de noviembre, un incremento superior al 80% respecto al mismo periodo de las Midterms de 2022, según cifras difundidas por la organización Voto Latino.

La participación de este grupo importa porque los latinos son uno de los electorados de mayor crecimiento en Estados Unidos. Además, las decisiones del Congreso pueden afectar temas como inmigración, empleo, salud, educación e impuestos.

¿Por qué crece el voto anticipado de los jóvenes latinos en las Midterms 2026?

Una razón demográfica explica parte del cambio: más de 4 millones de latinos cumplieron 18 años desde las elecciones de medio mandato de 2022 y pudieron votar por primera vez en estas elecciones.

Los jóvenes latinos también representan una proporción mayor del electorado hispano que en el conjunto del país. Cerca del 30% de los votantes latinos elegibles tiene entre 18 y 29 años, frente al 20% del electorado total.

En términos prácticos, eso significa que un aumento sostenido de participación entre los jóvenes puede tener un efecto mayor dentro del electorado latino que en otros grupos. El analista Matt Barreto señaló que los latinos son el grupo electoral más joven y que sus prioridades incluyen empleo bien pagado, vivienda y acceso a salud.

¿Cuánto creció el voto latino anticipado en las Midterms 2026?

El voto anticipado latino pasó de 259 mil jóvenes de 18 a 29 años en las elecciones anteriores a cerca de 400 mil en 2026. Eso representa un aumento de aproximadamente 141 mil sufragios en ese grupo de edad.

En el conjunto del electorado hispano, los más de 5.2 millones de votos anticipados equivalían al 12.75% del total de boletas emitidas, según Voto Latino. En las mismas fechas de 2018, los latinos representaban el 8% del voto anticipado.

Estos datos muestran una tendencia de participación, no un resultado electoral. El voto anticipado no permite saber aún qué candidato ganará cada contienda.

¿Qué temas mueven a los jóvenes latinos en las Midterms 2026?

La economía encabeza las preocupaciones del electorado hispano. Un estudio del Pew Research Center citado por UnoTV encontró que el 86% de los votantes latinos considera la economía muy importante para decidir su voto al Congreso.

La inflación y el costo de vida fueron el tema más importante para el 33% de los votantes latinos consultados, mientras que el 52% los ubicó entre sus dos prioridades principales.

La inmigración también pesa, aunque en segundo plano: el 64% la consideró muy importante. Para los jóvenes que comienzan su vida laboral, las preocupaciones se combinan con el acceso a vivienda y atención médica.

¿Dónde puede pesar más el voto latino joven?

Los estados donde el voto latino tiene mayor peso electoral incluyen Florida, Texas, Georgia, Carolina del Norte y Ohio. En esas jurisdicciones, la participación hispana puede influir en contiendas ajustadas.

En Texas, los jóvenes latinos ya habían superado su participación de las elecciones presidenciales de 2024: pasaron de 240 mil votos a 305 mil.

UnoTV también ha explicado cómo el voto latino puede marcar las elecciones en Florida y Texas y en Arizona y California, dos pares de estados donde el electorado hispano concentra una parte importante del padrón.

¿Qué está en juego en las Midterms 2026?

Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre definirán el control del Congreso. Se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado, además de numerosos cargos estatales y locales.

El resultado determinará el equilibrio de poder en Washington durante los próximos dos años y la capacidad del Congreso para aprobar leyes.

Para participar en elecciones federales, es necesario ser ciudadano estadounidense y cumplir los requisitos electorales del estado. Tener una Green Card o residencia permanente no concede el derecho al voto en esos comicios.

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