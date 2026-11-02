Defensa de Lindsay Clancy solicitará reducción de cargos este lunes

Lindsay Clancy regresa a juicio. Foto: Shutterstock

Lindsay Clancy, la madre que está siendo acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts, estará presente nuevamente este lunes para comparecer en una audiencia determinante donde se definirá si habrá o no un nuevo juicio en su contra.

La defensa de la mujer de 36 años argumentará que no puede ser juzgada nuevamente amparándose en el principio jurídico non bis in idem (doble enjuiciamiento), el cual establece que una persona no puede ser procesada dos veces por el mismo delito.

Con esta acción legal, el equipo defensor busca que los cargos sean desestimados de manera definitiva por el tribunal.

Reducción de los cargos para Lindsay Clancy

El equipo de su defensa también contempla la solicitud de una reducción de cargos como alternativa para su cliente, una medida estratégica que podría derivar en un juicio sin jurado para definir su situación procesal.

Por su parte, el pasado jueves la fiscalía le solicitó formalmente al juez que rechazara la petición presentada por la representación de Clancy en la que pedía desestimar la acusación en su contra.

En la moción del estado se argumenta con firmeza que se buscará justicia para los niños asesinados, a pesar de que el primer juicio culminó como nulo en septiembre al no alcanzarse un veredicto unánime.

Apelación pública y posible orden de silencio

Kevin Reddington, abogado defensor de Clancy, indicó de cara a este proceso que estaría dispuesto a considerar vías alternas para evitar el desgaste del debate oral.

Incluso, Reddington pidió públicamente al presidente Donald Trump un indulto para Clancy; sin embargo, en el sistema legal estadounidense el mandatario solo cuenta con facultades para indultar delitos federales.

¿Qué hizo Lindsay Clancy?

Lindsay Clancy es acusada de estrangular a sus tres hijos; Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, durante la noche del 24 de enero de 2023.

Luego de atacarlos en la vivienda familiar, la mujer se lanzó por una ventana en un intento por quitarse la vida, lo que le provocó lesiones severas.

Durante las audiencias del juicio previo, la defensa dio a conocer que la mujer padecía un cuadro severo de depresión y psicosis posparto, atravesando por alucinaciones auditivas al momento en que ocurrieron los hechos.

La opinión pública internacional decidió ponerse en este juicio en los zapatos de una madre en la que la depresión posparto se apoderó de su estado mental.

Sin embargo, la fiscalía mantiene la tesis de que la acusada estaba plenamente consciente de sus actos y que los crímenes fueron planeados con anticipación.

Declaración de juicio nulo y estado actual de la acusada

A pesar de las deliberaciones, el jurado no logró ponerse de acuerdo en tres ocasiones consecutivas. Sumado a los esfuerzos del abogado Reddington por conseguir una suspensión de última hora del proceso, la jueza asociada del Tribunal Supremo Judicial, Dalila Argaez Wendlandt, denegó posteriormente dicha solicitud.

El abogado defensor le confesó a NBC News que, tras la anulación del juicio, Clancy “no estaba muy bien” en el aspecto emocional y continuaba experimentando marcadas tendencias suicidas dentro de la institución médica donde permanece bajo custodia.

“Es fuerte. Cuenta con un apoyo familiar increíble”, dijo Reddington al referirse al entorno de la acusada.

“Pero tiene tendencias suicidas. Es decir, está bajo vigilancia constante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para prevenir un suicidio. Me preocupo por ella todos los días”.

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