Elecciones 2026 en EE. UU.: Newsom manda una carta a jueces en California advirtiendo interferencia de Trump en los comicios

Newsom advirtió sobre la vía penal de Trump para revisar miles de votos. Foto: AFP

El gobernador Gavin Newsom pidió a los jueces federales de California que revisen con especial cuidado cualquier solicitud del gobierno de Donald Trump para incautar boletas, registros electorales o equipo de votación antes de que se certifiquen los resultados de las elecciones intermedias, de acuerdo con la carta que difundió la oficina del gobernador.

Esa advertencia surgió en medio de una disputa entre California y el Departamento de Justicia federal (DOJ, por sus siglas en inglés), que intentó apartar del conteo las boletas de unas 20,000 personas a las que señala como posibles no ciudadanas. Como los tribunales le negaron esa petición en varias ocasiones, el gobernador teme que la siguiente jugada del gobierno federal sea por la vía penal.

Para los votantes de California, en especial los ciudadanos naturalizados, la disputa toca algo muy concreto: que su boleta llegue al conteo y que el resultado final se respete.

¿Qué advirtió Newsom a los jueces federales?

Newsom dirigió la carta, fechada el 31 de octubre, a los jueces que presiden los cuatro distritos federales del estado. En ella escribió que tiene “graves preocupaciones” de que agentes federales pidan órdenes de cateo, es decir, permisos de un juez para entrar a un lugar y llevarse objetos, con el fin de sacar boletas y material electoral antes de la certificación, el paso oficial con el que el estado confirma quién ganó y que en California vence el 11 de diciembre.

Según el gobernador, el gobierno federal perdió de manera repetida en los tribunales civiles y podría “cambiar rápidamente a la vía penal”. Además, recordó que las leyes del estado ya obligan a resguardar cada boleta bajo una estricta cadena de custodia, por lo que, a su juicio, la única razón para incautarlas sería interferir con el conteo. Aun así, Newsom aclaró que su carta no responde a ninguna solicitud en curso y que solo pide “escrutinio adicional” ante cualquier petición que llegue antes de la certificación.

De hecho, California se preparó para ese escenario en septiembre con la ley AB 282, que convierte en delito grave incautar boletas, registros electorales o equipo de votación antes de que se certifiquen los resultados, según el anuncio de la firma de esa ley.

¿Qué pasó con las 20,000 boletas que el gobierno quiso separar?

El conflicto de fondo arrancó a mediados de octubre, cuando el DOJ demandó a California para que separara las boletas de unas 20,000 personas registradas para votar. El estado respondió que apartar esas boletas a mitad del proceso podía dejar fuera a votantes legítimos, y desde entonces la disputa avanzó rápido en los tribunales:

28 de octubre: el juez federal David O. Carter se negó a frenar el procesamiento de esas boletas y advirtió que las amenazas contra empleados electorales debían terminar, según reportó NPR

el juez federal David O. Carter se negó a frenar el procesamiento de esas boletas y advirtió que las amenazas contra empleados electorales debían terminar, según reportó NPR 30 de octubre: un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito volvió a rechazar la petición, por dos votos contra uno

un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito volvió a rechazar la petición, por dos votos contra uno Siguiente paso: el DOJ adelantó que llevará el caso a la Suprema Corte

De acuerdo con la agencia AP, la mayoría de los jueces de apelación concluyó que “no hay una forma factible de identificar y separar las boletas de personas específicas”. En cambio, el DOJ insistió en que cada boleta de un votante no elegible “anula el voto de un ciudadano estadounidense”. Mientras el caso sigue abierto, California puede continuar procesando esas boletas.

BREAKING: Federal Court slaps down Trump Administration attack on California democracy for third time this week pic.twitter.com/K8oq2Qwi5F — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 30, 2026

Los trabajadores electorales quedaron bajo la protección de un tribunal

La presión federal también recayó sobre quienes cuentan los votos. Al menos tres empleados de la oficina electoral del condado de Los Ángeles recibieron citatorios para declarar el 4 de noviembre, un día después de la elección, ante un gran jurado, que es un grupo de ciudadanos que decide si hay pruebas suficientes para presentar cargos penales. Asimismo, en su carta Newsom mencionó que Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto en el Distrito Central de California, amenazó públicamente con procesar a los funcionarios que cuenten boletas de presuntos no ciudadanos.

Ante esas amenazas, sindicatos y otras organizaciones demandaron, y el 30 de octubre la jueza federal Trina Thompson emitió una orden temporal que, de acuerdo con CBS News, establece lo siguiente:

Prohíbe al DOJ exigir a funcionarios estatales y locales que separen boletas o que no cuenten los votos de presuntos no ciudadanos

Impide amenazar a esos funcionarios con cargos penales por no obedecer

Obliga al gobierno a informar a la corte sobre solicitudes de órdenes de cateo o citatorios pendientes

Seguirá vigente hasta el 16 de noviembre, con audiencia el día 13

La jueza consideró que el gobierno federal probablemente violó la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohíbe intimidar a quienes ayudan a otros a votar, y advirtió que esas acciones podían interferir con la elección y dejar sin voto a electores legales. Por su parte, el DOJ respondió que revisa la orden y evalúa todas sus opciones.

¿Por qué la lista federal preocupa a los ciudadanos naturalizados?

Los ciudadanos naturalizados, es decir, los inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía tras un trámite, tienen el mismo derecho a votar que quienes nacieron en el país. Sin embargo, las organizaciones que pidieron conocer la lista del DOJ argumentaron que este tipo de listados puede afectar de forma desproporcionada a ciudadanos naturalizados.

Por su parte, las autoridades de California calificaron la lista como “altamente poco confiable” y sostienen que probablemente incluye a muchos ciudadanos estadounidenses. Mientras tanto, un juez federal ordenó entregar la lista a los abogados de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) y del Proyecto de Derechos Electorales de UCLA, para que revisen quiénes aparecen en ella, aunque el gobierno apeló esa decisión.

¿Qué pueden hacer los votantes de California para cuidar su voto?

Mientras los tribunales resuelven, los votantes tienen herramientas para proteger su boleta. De acuerdo con la Fiscalía General de California, cualquier persona elegible puede votar en persona hasta el martes 3 de noviembre, y quien no se inscribió a tiempo puede usar el registro condicional el mismo día de la elección. Para quienes tienen su boleta por correo, estas son las opciones y recursos disponibles:

Depositar la boleta en un buzón oficial o en un centro de votación para evitar retrasos del correo

Si se envía por correo, entregarla en la ventanilla de la oficina postal y pedir que le pongan el matasellos del día

Revisar el estado de la boleta en wheresmyballot.sos.ca.gov

Reportar cualquier intento de intimidación a la línea gratuita y confidencial (800) 345-VOTE (8683), con atención en español, o al correo elections@sos.ca.gov

Además, intimidar a una persona para influir en su voto o para que no vote es un delito grave en California. Por eso, un ciudadano naturalizado que reciba un aviso que cuestione su elegibilidad no tiene que renunciar a votar: conviene tener a la mano su certificado de naturalización y comunicarse con la oficina electoral de su condado. Quienes aún tengan dudas pueden repasar las fechas clave de estas elecciones antes de acudir a las urnas.

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