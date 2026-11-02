Leyendas chinas de Fengdu cobran vida en el Día de Muertos en Guanajuato

Fotos: Xinhua

Con máscaras inspiradas en antiguas historias y movimientos expresivos al compás de la música, bailarinas mexicanas dieron vida a leyendas del distrito chino de Fengdu, durante una presentación especial como parte del Festival del Día de Muertos, en la ciudad de Guanajuato, en la región centro de México.

La danza recreó personajes del imaginario popular de Fengdu, distrito de la municipalidad china de Chongqing, conocido por sus antiguas historias. La presentación se realizó el 28 de octubre, durante la visita de una delegación de esa localidad a Guanajuato para compartir sus tradiciones.

Bailarinas mexicanas interpretan las leyendas de Fengdu

Entre las participantes estuvo Samantha Caudillo, quien recibió preparación de un maestro chino. De él aprendió técnica y disciplina, además de destacar su profesionalismo y amabilidad.

“Un maestro de China pocas veces se ve aquí en Guanajuato y me gustaría muchísimo aprender cómo son sus movimientos. Descubrí que son más lentos, más suaves; utilizan más la parte de arriba, es decir, los brazos, mientras que las piernas se quedan muy quietas”, comentó Caudillo a Xinhua.

El espectáculo formó parte del intercambio cultural entre ambas localidades, cuyas leyendas guardan similitudes con expresiones culturales mexicanas.

Una escultura de Fénix fortalece el intercambio cultural

El secretario del Comité del Partido Comunista de China en el distrito de Fengdu, Zhang Jijun, destacó la instalación de una escultura de Fénix en el centro de Guanajuato, representativa de la localidad china.

“Extiendo mi más cordial respeto a todos los amigos que a lo largo del tiempo han trabajado de manera permanente para promover los intercambios amistosos y la cooperación práctica entre ambas”, expresó durante las festividades.

Por su parte, la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, señaló que la cultura fue uno de los primeros vínculos entre ambas comunidades y que la relación se ha extendido a otros ámbitos.

Guanajuato y Fengdu formalizaron su hermanamiento

Smith recordó que los acercamientos para establecer una relación de amistad y cooperación comenzaron en 2021. El año pasado se formalizó el hermanamiento entre Guanajuato y Fengdu.

“Valoramos que Fengdu haya encontrado en nuestras tradiciones un espacio para el intercambio cultural, porque su presencia permanente en este festival nos ha permitido precisamente que a pesar de la distancia, nos sintamos más cerca cada vez”, declaró.

La alcaldesa también destacó la importancia del Festival del Día de Muertos de Guanajuato, que concluirá el 2 de noviembre y que las autoridades de turismo de México consideran un encuentro relevante dedicado a esta tradición.

Firman acuerdo de cooperación económica y comercial

Durante el encuentro, Zhang y Smith firmaron un Memorando de Entendimiento para la Profundización de la Cooperación Económica y Comercial entre Fengdu y Guanajuato.

Antes de concretar el acuerdo, Zhang se reunió con representantes de la Asociación China Península de Yucatán. En el encuentro abordaron el impulso a las ciudades hermanas, la articulación industrial y la cooperación económica y comercial.

Al igual que Guanajuato, Fengdu cuenta con una amplia riqueza histórica y cultural, expresada en tradiciones y leyendas cuyos orígenes datan de hace al menos 2 mil años.

Situado a orillas del río Yangtsé, la localidad conserva un importante patrimonio arqueológico y cultural, con miles de bienes históricos y expresiones tradicionales que reflejan la influencia de distintas corrientes filosóficas de China.

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