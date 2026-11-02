Metro CDMX y Tren Suburbano: así operan los trenes este 2 de noviembre

Metro y suburbano en CDMX. Fotos: Cuartoscuro

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) y el Tren Suburbano mantienen sus servicios este lunes 2 de noviembre, Día de Muertos, aunque cada sistema tiene horarios y frecuencias de paso diferentes.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que operará con su horario habitual de día laborable, de las 5:00 a las 24:00 horas, en sus 12 Líneas y con todas las estaciones abiertas.

Por su parte, el Tren Suburbano aplicará un esquema especial para esta fecha, con servicio desde las 5:00 horas y hasta las 00:30 horas del martes 3 de noviembre. Los intervalos entre trenes cambiarán de acuerdo con el horario.

¿Cuál es el horario del Metro CDMX este 2 de noviembre?

El Metro capitalino informó que este lunes ofrecerá servicio en su horario habitual de día laborable. Por ello, las primeras corridas comenzaron a las 5:00 horas y el servicio concluirá a las 24:00 horas.

La medida aplicará en las 12 Líneas que integran la red. Además, el organismo indicó que todas las estaciones operarán con normalidad, por lo que no anunció cierres por la conmemoración del Día de Muertos.

El STC pidió a los usuarios tomar previsiones y planificar sus traslados, especialmente a quienes utilizarán este medio de transporte para acudir a sus actividades laborales o visitar panteones y otros espacios durante la jornada.

#AvisoMetro: Este lunes 2 de noviembre, el servicio del Metro se ofrecerá en su horario habitual de día laborable, de 5:00 a 24:00 horas, en las 12 Líneas de la Red.



Todas las estaciones operarán con normalidad.



Toma previsiones y planifica tus traslados. #MovilidadCDMX — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 1, 2026

¿Cómo operará el Tren Suburbano este 2 de noviembre?

Ferrocarriles Suburbanos anunció un horario especial para el lunes 2 de noviembre. El servicio comenzará a las 5:00 horas y finalizará a las 00:30 horas, ya durante la madrugada del martes.

La frecuencia de paso de los trenes será distinta en tres periodos:

De 5:00 a 7:00 horas: trenes cada 15 minutos

De 7:00 a 22:00 horas: trenes cada 10 minutos

De 22:00 a 00:30 horas: trenes cada 15 minutos

Este esquema permite identificar los intervalos de espera previstos durante la mañana, el día y la noche. Los usuarios pueden consultar información adicional sobre la operación del sistema en los canales oficiales de Ferrocarriles Suburbanos, así como en la aplicación Mi Suburbano.

Consulta las frecuencias y horarios en la página oficial: https://t.co/ia185mQ93A#TrenSuburbano pic.twitter.com/faeSB2i8rt — Tren Suburbano Oficial (@Suburbanos) October 26, 2026

¿Qué debes considerar para planificar tus traslados?

Aunque ambos sistemas mantendrán operaciones este lunes, es importante revisar sus horarios antes de salir, pues el Metro y el Tren Suburbano no tienen los mismos periodos de servicio ni las mismas frecuencias.

Quienes utilicen el Metro CDMX podrán ingresar desde las 5:00 horas y viajar hasta la medianoche. En el caso del Tren Suburbano, deberán considerar que el último periodo de operación se extenderá hasta las 00:30 horas, con intervalos de 15 minutos entre trenes.

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