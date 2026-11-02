¿Cocinas con Knorr Suiza? Profeco alerta por exceso de sodio en cubos y sazonadores; ve cuáles tienen más

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre el exceso de sodio en cubos para caldo y sazonadores procesados, incluidos productos de Knorr, marca conocida en México por su caldo Knorr Suiza.

Entre los caldos de pollo en cubos, Great Value registró más sodio; sin embargo, Profeco explicó que todas las marcas contienen sellos de advertencia.

“La mayoría de estos productos incluye el sello EXCESO SODIO, por lo que se recomienda moderar su consumo”, destacó Profeco en la Revista del Consumidor de noviembre.

¿Cuáles son los cubos para caldo con más sodio, según Profeco?

El estudio identificó que Calnort, Great Value y Bon Sabor se encuentran entre las marcas con mayor cantidad de sodio en sus presentaciones en cubos.

Esta es la lista de los productos analizados, ordenados de mayor a menor contenido de sodio:

Calnort, caldo vegetal: 1,091 mg. Great Value, caldo de pollo: 810 mg. Bon Sabor, caldo de pollo: 751 mg. Knorr, caldo de camarón: 749 mg. Knorr, caldo de vegetales sabor res: 694 mg. Knorr, caldo de vegetales: 676 mg. Knorr, caldo de pollo con cilantro: 675 mg. Chedraui, caldo de pollo: 666 mg. Knorr, caldo de pollo: 661 mg. Knorr, caldo de vegetales sabor costilla de res: 650 mg. Knorr, caldo de pollo con ingredientes de origen 100% natural: 578 mg. Selecto Brand, caldo de pollo: 572 mg. Rikopollo, concentrado de pollo: 147 mg.

El análisis, publicado en la Revista del Consumidor, incluyó caldos de pollo, camarón, res y vegetales. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó 2 mil 902 pruebas entre el 24 de junio y el 14 de septiembre de 2026 para revisar su aporte nutrimental, etiquetado, contenido neto y niveles de sodio.

¿Cuánto sodio tiene Knorr Suiza, según Profeco?

El caldo de pollo Knorr en cubos presentó 661 miligramos de sodio por cada 250 mililitros preparados.

El estudio también incluyó otras presentaciones de la marca, como el caldo de pollo con cilantro, que registró 675 miligramos, y el elaborado con ingredientes de origen 100% natural, con 578 miligramos.

En el caso de los caldos de pollo en polvo, Profeco encontró 598 miligramos de sodio en la presentación tradicional de Knorr y 475 miligramos en la versión con ingredientes de origen 100% natural.

¿Qué irregularidades encontró Profeco en los cubos para caldo?

Además del contenido de sodio, Profeco detectó incumplimientos en el etiquetado de algunos productos.

La dependencia señaló:

“En 12 productos de envase múltiple, los cubos individuales carecen de lote, fecha de caducidad y de la leyenda: ‘No etiquetado para su venta individual’”.

Entre los productos señalados se encuentran presentaciones de Knorr, Great Value, Bon Sabor y Chedraui.

Asimismo, Profeco encontró que el caldo de vegetales sabor costilla de res en polvo de Knorr no cumplió con el contenido neto declarado: su empaque indicaba 200 gramos, pero contenía 188.7 gramos.

Estos hallazgos corresponden a irregularidades de etiquetado o contenido neto y son independientes de las cantidades de sodio encontradas.

¿Qué riesgos tiene consumir demasiado sodio?

En la sección Para Saber, publicada en la misma edición de noviembre de 2026, Profeco advirtió sobre las consecuencias de consumir estos productos en exceso.

“El exceso de sodio puede aumentar la presión arterial y el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos, así como enfermedad renal”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los adultos consumir menos de cinco gramos de sal al día, equivalentes aproximadamente a dos mil miligramos de sodio.

Como referencia, una porción de 250 mililitros del caldo vegetal Calnort analizado aporta 1,091 miligramos de sodio, más de la mitad de esa cantidad diaria.

¿Qué recomienda Profeco si cocinas con esto sazonadores?

Profeco recomendó moderar el consumo de caldos industrializados, revisar sus etiquetas y respetar las cantidades indicadas en el empaque.

“Prepara el producto de acuerdo con lo indicado en el envase y no añadas sal”.

También pide a las personas con hipertensión limitar los productos que tengan el sello EXCESO SODIO y seguir las recomendaciones de su médico.

Como alternativa, Profeco sugirió preparar caldos caseros con carnes, pescados, mariscos o verduras, pues permiten controlar los ingredientes y la cantidad de sal.