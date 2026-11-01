¡Bandera roja! Valtteri Bottas sufre fuerte accidente en el Gran Premio de México 2026

Valtteri Bottas sufre accidente en el GP de México Foto: AFP

El piloto de Cadillac, Valtteri Bottas, sufrió un accidente durante el Gran Premio de México, cuando la suspensión del monoplaza cedió y uno de los neumáticos del auto falló, haciendo que perdiera el control.

El impacto de inmediato provocó que se alzara la bandera roja, mientras que Bottas logró salir por su propio pie, la escudería mencionó que fue llevado al centro médico para una revisión más exhaustiva.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥



He is out of the car and ok#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

“Valtteri ha sido llevado al Centro Médico para evaluaciones médicas adicionales como medida de precaución tras un incidente en la vuelta 46. Salió del coche por su propio pie y estaba respondiendo por radio”, se lee en el breve comunicado.

Cabe señalar que la carrera se detuvo debido al accidente, la cual fue reanudada a partir de la vuelta 46, reanudando a las 14:45 según informó la propia FIA.

¿Quién es Valtteri Bottas?

Valtteri Bottas es un piloto finlandés de Fórmula 1 que nació el 28 de agosto de 1989 en Nastola, Finlandia.

Debutó en la máxima categoría del automovilismo en 2013 con Williams, antes de llegar a Mercedes en 2017, donde fue compañero de Lewis Hamilton y consiguió 10 victorias y 67 podios en su trayectoria.

Fue subcampeón mundial en 2019 y 2020. Posteriormente, compitió para Alfa Romeo y Sauber entre 2022 y 2024, mientras que en 2025 fue piloto de reserva de Mercedes. Para 2026 regresó a la Fórmula 1 con Cadillac, donde comparte equipo con el mexicano Sergio “Checo” Pérez.

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