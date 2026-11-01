¡Histórico! Kimi Antonelli se corona campeón de la F1 en México y rompe récord de Sebastian Vettel

Kimi Antonelli campeón de la F1 Foto: AFP

Kimi Antonelli hizo historia en el Gran Premio de México 2026 al conquistar su primer campeonato mundial de Fórmula , convirtiéndose en el en el piloto más joven en la historia de la Formula 1, superando el record de Sebastian Vettel

Max Verstappen por su parte fue quién se llevó el triunfo en el GP de México, pero el piloto italiano subió al podio con el tercer lugar y se consagra como campeón de la F1.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Max Verstappen se lleva el GP de México y Antonelli es campeón del mundo

Antonelli arrancó desde la cuarta posición, detrás de Lewis Hamilton, George Russell y Charles Leclerc, aunque el arranque tuvo una situación entre los pilotos de Ferrari, donde Leclerc recibió una penalización.

Pero este encuentro entre ambos fue aprovechado por Max, que se colocó en segundo, mandando al piloto inglés a la tercera posición desde los primeros momentos.

Pero el joven italiano poco a poco comenzó a escalar posiciones, logrando alargar sus neumáticos suaves varias vueltas más, pues ya había pasado más de la mitad de la carrera y Antonelli, ya como líder, no hacía la parada en pits.

Aunque todo cambió después del choque de Bottas, lo que frenó la carrera por un momento, donde los equipos aprovecharon, mientras el piloto de Cadillac fue llevado a una revisión, aunque no le pasó nada tras el impacto.

Al reanudarse la carrera, Verstappen se apoderó de la delantera y ya no cedió, Lewis Hamilton en segundo, intentaba rebasar, pero Max no se lo permitió, por su parte Antonelli, con su tercer lugar, no solo subía al podio en México, sino que se proclamaba campeón del mundo.

🥹 KIMI ANTONELLI IS IN TEARS!



The emotion is overwhelming as the 20-year-old celebrates becoming the youngest World Champion in F1 history! 🏆🇮🇹#F1 | #MexicoGP pic.twitter.com/uBZQ2NGbMf — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 1, 2026

Kimi Antonelli el campeón más joven en la historia de la F1

Con 20 años Kimi Antonelli se convirtió en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1, superando a Sebastian Vettel, quien consiguió su primer campeonato en 2010 con Red Bull, a los 23 años.

Cabe mencionar que el piloto de Mercedes terminó con una sequía de 73 años sin un campeón mundial italiano, pues el último había sido Alberto Ascari.

¿Quién es Kimi Antonelli, el nuevo campeón de la Fórmula 1?

Andrea Kimi Antonelli nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia, comenzando trayectoria en el karting, donde consiguió diversos triunfos antes de dar el salto a categorías superiores.

En 2022 conquistó los campeonatos de Fórmula 4 italiana y alemana, mientras que en 2023 se coronó en la Fórmula Regional Europea y de Medio Oriente.

Posteriormente, en 2024 compitió en Fórmula 2 y un año después debutó en Fórmula 1 con Mercedes, ocupando el asiento que dejó Lewis Hamilton tras su salida a Ferrari.

Ahora, el italiano escribe un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula 1 al conseguir su primer campeonato mundial en el Gran Premio de México.

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