Dibu Martínez manda mensaje desde el hospital tras sufrir una fractura de mandíbula: “En unas semanas volvemos”

Emiliano “Dibu” Martinez manda mensaje desde el hospital. Foto: AFP

Emiliano “Dibu” Martínez compartió un mensaje desde el hospital después de ser operado por la lesión que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton, correspondiente a la Premier League. El portero argentino tranquilizó a sus seguidores al confirmar que la intervención salió bien y aseguró que espera regresar a las canchas en las próximas semanas.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió el guardameta en una publicación en sus redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía desde su habitación del hospital, donde se le observa con ropa médica y levantando tres dedos de una mano. La publicación generó reacciones de aficionados preocupados por su estado de salud después del fuerte impacto que sufrió durante el encuentro.

¿Qué le pasó al Dibu Martínez en el partido del Chelsea?

La lesión ocurrió el sábado 17 de octubre, durante el encuentro entre Chelsea y Everton, en el segundo tiempo, Martínez salió a disputar un balón por aire y chocó con el defensor rival Jarrad Branthwaite.

El impacto obligó a detener el partido para que el personal médico atendiera al arquero sobre el terreno de juego. Después de varios minutos de asistencia, fue retirado en camilla y trasladado a un hospital para someterse a diferentes estudios.

La situación generó preocupación entre sus compañeros y aficionados, debido a que el guardameta tuvo que abandonar el estadio con el cuello inmovilizado y recibió asistencia médica antes de ser trasladado.

Tras las evaluaciones, se confirmó que el portero sufrió una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica.

Chelsea confirma que la operación del Dibu Martínez fue exitosa

El Chelsea informó que Emiliano Martínez fue sometido a una cirugía exitosa por la fractura de mandíbula que sufrió durante el encuentro ante el Everton.

En su comunicado, el club explicó que el arquero fue trasladado al hospital para una evaluación más detallada, en la que se confirmó la lesión que necesitaba tratamiento quirúrgico, además, manifestó su apoyo al futbolista y le deseó una pronta recuperación.

Por su parte, el técnico del Chelsea, Xabi Alonso, había señalado después del encuentro que el argentino abandonó el estadio consciente y que estaba siendo sometido a estudios médicos.

Aunque el propio Martínez expresó su expectativa de regresar en unas semanas, el tiempo que necesitará para volver a competir dependerá de su evolución, el club no precisó una fecha oficial para su regreso a las canchas.

Chelsea ganó 2-0 al Everton pese a la lesión del arquero

El encuentro terminó con una victoria de 2-0 para el Chelsea, resultado al que contribuyó Pedro Neto con los dos goles del conjunto londinense.

En su mensaje desde el hospital, Martínez también destacó el triunfo y el hecho de que su equipo mantuviera la portería en cero, una referencia que no pasó inadvertida entre sus seguidores.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.