Huracán Trudy se mantiene en categoría 2 ; prevén lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Nayarit

Foto: AFP/Getty

El huracán Trudy se mantiene en categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, por lo que se prevén lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Nayarit para este domingo 18 de octubre.

Hasta las 06:00 horas tiempo del centro de México, el huracán se localizaba a 170 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, así como a 240 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además el fenómeno mantiene vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 205 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

Fuertes lluvias y vientos para este domingo

La circulación del huracán Trudy refuerza la probabilidad de lluvias fuertes para este 18 de octubre en las siguientes zonas.

Lluvias

Jalisco (costa y sur): Muy fuertes de 50 a 75 milímetros

Colima y Nayarit (sur): Fuertes de 25 a 50 milímetros

Vientos

Costas de Colima y Jalisco: 50 y 70 kilómetros por hora con rachas de 80 a 100 kilómetros

Costas de Nayarit: 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros

Oleaje

Costas de Jalisco y Colima: 4 a 6 metros de altura

Costas de Nayarit y Michoacán: 2 a 3 metros

Las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de vientos del huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco, así como por vientos de tormenta tropical en Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, incluidas las islas Marías.

Las precipitaciones podrían generar deslaves, aumento de niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Por ello, se exhortó a la población estar atenta de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de Conagua y seguir recomendaciones de Protección Civil.

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