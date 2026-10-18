California demanda a Trump por centésima vez y pide frenar los arrestos migratorios de ICE en tribunales estatales

Donald Trump en Truist Arena durante discurso de campaña | Foto: AFP

California presentó una nueva demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para frenar los arrestos migratorios de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los alrededores de los tribunales estatales, al considerar que estas operaciones afectan el acceso a la justicia y la seguridad pública.

La acción legal, anunciada el 15 de octubre por el fiscal general estatal, Rob Bonta, representa la demanda número 100 que California interpone contra la administración republicana desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

La querella fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California y cuestiona tanto la política federal que autoriza estas detenciones como su aplicación en las instalaciones judiciales del estado.

Según el Departamento de Justicia de California, los arrestos civiles por motivos migratorios han generado temor entre las personas que necesitan acudir a los tribunales, incluidos testigos, víctimas de delitos y sobrevivientes de violencia doméstica.

Las autoridades estatales sostienen que esta situación puede impedir que las personas colaboren con los procesos judiciales.

¿Por qué California demanda a Trump por los arrestos de ICE en tribunales?

El fiscal general Rob Bonta argumenta que las operaciones migratorias de ICE en los tribunales estatales exceden las facultades legales de la agencia y contravienen principios constitucionales.

La demanda también sostiene que la directiva federal que autoriza estas actuaciones es “arbitraria y caprichosa”, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El gobierno de California considera que la presencia de agentes migratorios en estos espacios puede disuadir a las personas de denunciar delitos, comparecer como testigos o participar en procedimientos judiciales por temor a ser detenidas.

“Los tribunales de nuestro estado deben ser lugares donde se administre justicia, no donde se interrumpa o se niegue”, sostuvo Bonta en el comunicado oficial del Departamento de Justicia estatal.

ICE aumentó los arrestos migratorios en tribunales de California

Los registros recopilados por el Departamento de Justicia de California reflejan un incremento de las operaciones migratorias en los alrededores de los tribunales después del cambio de política aplicado por ICE a finales de mayo de 2025.

De acuerdo con las cifras oficiales, el promedio mensual de arrestos en estos espacios aumentó más de 550% durante el año posterior al cambio de política, en comparación con los meses anteriores.

Las actuaciones no se limitaron a grandes ciudades como Los Ángeles y San Diego. También se reportaron en instalaciones judiciales de zonas rurales, incluidos los condados de Shasta, Butte y Glenn.

La situación continuó incluso después de que una jueza o un juez federal dejara sin efecto la directiva de ICE a finales de junio de 2026, en el caso Pablo Sequen v. Albarran, según la demanda estatal.

En junio de 2026, cuando comenzó una recopilación de datos más amplia, se registraron 34 incidentes de aplicación migratoria en tribunales superiores de California, que derivaron en 30 arrestos civiles.

En julio, el mes posterior a la anulación de la directiva, se reportaron otros 28 incidentes y 28 arrestos civiles.

Estas cifras forman parte de los argumentos con los que California busca que se detengan las operaciones migratorias cuestionadas.

La demanda contra Trump marca un hito para California

La querella contra ICE también representa un momento significativo en el enfrentamiento legal entre California y la administración Trump.

Bonta informó que esta es la demanda número 100 presentada contra el gobierno federal desde el 20 de enero de 2025, cuando el mandatario inició su segundo periodo presidencial. El fiscal general alcanzó esa cifra en aproximadamente 21 meses.

We can’t allow Trump’s immigration enforcement crusade to delay and disrupt the mission of our courts, because justice impeded is justice denied. pic.twitter.com/duqossgSbf — Rob Bonta (@AGRobBonta) October 15, 2026

Durante el primer mandato de Trump, California presentó un total de 123 demandas contra el gobierno federal a lo largo de cuatro años, según el Departamento de Justicia estatal.

Las acciones legales anteriores han abordado asuntos como recortes de fondos federales, despliegues de la Guardia Nacional, políticas migratorias, entre otros temas.

Con esta nueva querella, California busca impedir que las operaciones civiles de ICE en los tribunales estatales continúen afectando el acceso a la justicia.

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