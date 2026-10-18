CNDH pide a las autoridades de Jalisco respetar la megamarcha por mala calidad del agua

La Comisión alertó inconsistencias en las detenciones. Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Gobierno de Jalisco y al Ayuntamiento de Guadalajara a respetar la megamarcha contra la mala calidad del agua programada para este domingo.

Mediante un comunicado, el organismo indicó que deben evitarse el uso innecesario de fuerza como ocurrió en la manifestación del 11 de octubre.

“(Se) hace un respetuoso pero firme llamado a las autoridades del estado de Jalisco y del municipio de Guadalajara para que sean respetados y protegidos los derechos de expresión y manifestación durante el desarrollo de la misma”.

La Comisión externó su “preocupación” por los procesos penales contra cuatro personas detenidas, pues detectó “inconsistencias y contradicciones en las acusaciones”, así como irregularidades en su puesta a disposición y acceso a una defensa jurídica adecuada.

Además, “en ningún momento se ha tomado en cuenta las condiciones de su detención y la violencia extrema de la que fueron víctimas”.

Por ello, la CNDH exigió a las autoridades jaliscienses garantizar “sus derechos humanos y un proceso justo”.

El equipo de la CNDH, que permanece desde el día 13 en Guadalajara, continuará sus diligencias y estará atento de que en la megamarcha ciudadana contra la mala calidad del agua no se repitan hechos como los acontecidos el pasado día 11.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/PsItp6oBqi — CNDH en México (@CNDH) October 18, 2026

CNDH acredita lesiones

De igual forma, la Comisión expuso que han entrevistado a casi todas las personas detenidas y retenidas.

Al revisar las certificaciones médicas, pudieron “acreditar lesiones, graves afectaciones físicas y también psicológicas, resultado del trato de que fueron objeto de los policías estatales y antimotines”.

Esto hace “indispensable la aplicación del Protocolo de Estambul que pudiera dar más luces acerca de lo que realmente sucedió durante el tiempo en que estuvieron retenidas”.

La CNDH destacó el caso de una víctima que sufrió una fractura de cervicales que requiere atención especializada urgente porque su vida está en riesgo.

La marcha de este domingo

Colectivos ciudadanos convocaron a una segunda megamarcha por la mala calidad y desabasto del agua en Jalisco para este domingo 18 de octubre.

Los contingentes saldrán del Parque Revolución de Guadalajara a las 11:00 horas y terminarán en el Palacio de Gobierno de Jalisco.

Además de las demandas por la crisis hídrica, la convocatoria propone impulsar la revocación del mandato del gobernador Pablo Lemus.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.