Segunda megamarcha en Jalisco: miles se movilizan por mala calidad del agua

Encapuchados lanzaron artefactos explosivos. Foto: Cuartoscuro.

Miles de personas se han reunido este domingo para la megamarcha en Jalisco contra la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Grupos encapuchados comenzaron a lanzar explosivos.

A partir de las 11:00 horas, los manifestantes comenzaron a congregarse en el Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo, en Guadalajara. Media hora después, inició la movilización con dirección Palacio de Gobierno, un recorrido de aproximadamente un kilómetro.

#Jalisco



Tras la represión policial del pasado domingo, y con presencia de la @CNDH y @CEDHJ comienza la concentración…



Es la segunda marcha para exigir agua de calidad en #Guadalajara. pic.twitter.com/xV9GC8xNb2 — elsamarthagtz (@elsamarthagtz) October 18, 2026

En los alrededores había un dispositivo de seguridad, toda vez que el gobierno estatal colocó vallas metálicas en Casa Jalisco.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades a garantizar la libre expresión en la megamarcha de este domingo en Jalisco.

En estos momentos, la mayoría de la megamarcha por el agua limpia está detenida. Siguen en el mismo punto, en avenida Juárez y Federalismo, a un lado del Parque Rojo.

Un grupo de jóvenes se acercó al contingente principal para pedirles que avanzaran hacia Palacio de Gobierno, pero se negaron. Argumentan que no hay condiciones y que hay riesgo, por lo que decidieron quedarse y no avanzar. El grupo que no quería continuar está regresando media cuadra, hacia el Parque Rojo

Prácticamente la marcha no ha avanzado, pues solo cruzaron un tramo de avenida Federalismo, mientras otros pocos ya se están regresando.

Policías de Palacio sacan pancartas para hacer un llamado a evitar confrontaciones pic.twitter.com/k6UgOYSUTn — Jalisco Noticias (@notijaliscotv_) October 18, 2026

Detonan artefactos explosivos

Jóvenes con el rostro cubierto arrojaron artefactos explosivos, mismos que detonaron y provocaron fuertes estruendos. Además, uno de ellos arrojó una bomba molotov.

Previamente, algunos manifestantes pidieron a este grupo que se descubriera el rostro y se reubicaran al final de la movilización.

Durante la segunda megamarcha por el agua limpia en Guadalajara, la manifestación pacífica se vio alterada cuando un grupo de jóvenes con el rostro cubierto arrojó artefactos que provocaron fuertes estruendos, polvo con olor a pólvora y una pequeña bomba molotov. Previamente, los… pic.twitter.com/OY2JVbq50h — Uno TV (@UnoNoticias) October 18, 2026

Tras las detonaciones, el grupo se desplegó y avanzó hacia una calle aledaña a avenida Juárez, mientras la protesta avanzaba hacia el Centro de Guadalajara.

Hasta el momento, no hay informes sobre personas lesionadas ni la presunta identidad de los sujetos.

¿Qué exigen en la megamarcha de Jalisco de este domingo?

Mejoras en el suministro y calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. Justicia para las personas detenidas en la protesta del 11 de octubre Sanciones por presuntos abusos policiales Promoción de la revocación de mandato de Pablo Lémus

💧 Inicia concentración por la protesta del agua en el Parque Rojo



Manifestantes llegaron este domingo al Parque Revolución para dar inicio a la segunda movilización por las fallas en el servicio de agua potable❗️



El grupo tiene como destino el Palacio de Gobierno ⬆️ por lo que… pic.twitter.com/kS48hTDKMd — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) October 18, 2026

La represión policial en Guadalajara

El 11 de octubre, miles de personas se manifestaron en Guadalajara en contra de la mala calidad del agua. Frente a Casa Jalisco, elementos de seguridad reprimieron con chorros de agua y gas lacrimógeno.

Además, los policías hicieron un uso excesivo de la fuerza para retener ilegalmente a aproximadamente 39 personas.

El pasado 16 de octubre, el Poder Judicial de Jalisco vinculó a proceso a cuatro personas por la manifestación, quienes enfrentarán su proceso en libertad.

Ante las críticas nacionales por el uso excesivo de la fuerza, el gobernador Pablo Lemus aseveró que “me toca dar la cara” por la violencia policial de la pasada manifestación.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Jalisco anunció investigaciones contra 17 policías por uso excesivo de la fuerza.

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