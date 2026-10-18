¿Necesitas hacer un trámite ante el SAT? Estas opciones te evitan ir a oficinas

SAT. Foto: Cuartoscuro.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que actualmente más del 70% de sus trámites se pueden realizar en línea. Por ello, invita a los contribuyentes a utilizar sus herramientas digitales para presentar declaraciones, renovar la e.firma, emitir facturas y acceder a otros servicios sin necesidad de acudir a sus oficinas.

A través de distintas plataformas y aplicaciones, el organismo también permite realizar gestiones fiscales desde casa, consultar información y recibir orientación sobre trámites relacionados con las obligaciones tributarias y el comercio exterior.

¿Qué trámites puedes realizar en línea ante el SAT?

El SAT cuenta con diversas herramientas digitales para atender las necesidades de personas físicas y otros contribuyentes. Entre las principales opciones se encuentran:

Portal del SAT: permite renovar la e.firma, generar sellos digitales, generar, consultar y cancelar comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), habilitar el Buzón Tributario y presentar declaraciones. También ofrece servicios relacionados con devoluciones de ISR e IVA, así como con el Padrón de Importadores y Exportadores.

permite renovar la e.firma, generar sellos digitales, generar, consultar y cancelar comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), habilitar el Buzón Tributario y presentar declaraciones. También ofrece servicios relacionados con devoluciones de ISR e IVA, así como con el Padrón de Importadores y Exportadores. Oficina Virtual: permite realizar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas físicas asalariadas o sin obligaciones fiscales, así como el cambio de domicilio fiscal y la corrección o modificación de nombre. También contempla servicios para mexicanos en el extranjero.

permite realizar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas físicas asalariadas o sin obligaciones fiscales, así como el cambio de domicilio fiscal y la corrección o modificación de nombre. También contempla servicios para mexicanos en el extranjero. SAT ID: sirve para generar o renovar la contraseña, renovar la e.firma y obtener la Constancia de Situación Fiscal.

sirve para generar o renovar la contraseña, renovar la e.firma y obtener la Constancia de Situación Fiscal. Mi espacio SAT: permite generar líneas de captura, presentar aclaraciones relacionadas con la restricción de los Certificados de Sello Digital (CSD) y actualizar obligaciones fiscales, entre otros servicios.

Aplicaciones del SAT para consultar información y emitir facturas

Además de sus plataformas web, la autoridad fiscal dispone de aplicaciones móviles que permiten realizar distintas gestiones sin necesidad de acudir presencialmente a sus oficinas.

La aplicación SAT Móvil facilita la generación de la Constancia de Situación Fiscal y de cédulas fiscales. También permite consultar la Opinión del cumplimiento, revisar declaraciones, verificar datos fiscales y acceder al Buzón Tributario.

Por su parte, Factura SAT Móvil está diseñada para emitir comprobantes fiscales digitales de tipo ingreso, egreso, traslado o pago. Entre sus funciones también están el timbrado de complementos de pago, la incorporación de la Carta Porte o de leyendas fiscales, así como la consulta de CFDI emitidos y recibidos.

¿Cómo recibir orientación fiscal sin acudir a una oficina?

Los contribuyentes que necesiten resolver dudas también pueden recurrir a los servicios de atención remota del SAT.

Entre las opciones disponibles están MarcaSAT, Chat uno a uno y OrientaSAT, herramientas que permiten realizar consultas y recibir orientación en materia fiscal y de comercio exterior.

El uso de estas alternativas forma parte de la ampliación de los servicios digitales de la autoridad tributaria, con los que busca facilitar la atención y permitir que un mayor número de contribuyentes realice sus trámites a distancia.

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