Califican como legal detención de Octavio “N” por golpear a recepcionista; otorgan prisión preventiva

Foto: Getty Images

Un juez de control determinó legal la detención y determinó la prisión preventiva justificada en contra del empresario Octavio “N”, acusado de agredir física y verbalmente a una recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe en junio pasado.

Durante la audiencia que se llevó a cabo la noche del sábado en las salas de juicios orales de Doctor Lavista 114, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el Ministerio Público formuló la imputación del delito como feminicidio en grado de tentativa y solicitó al juez la vinculación a proceso.

El imputado solicitó que su situación jurídica se resolviera en la duplicidad del término constitucional, de 72 a 144 horas, por lo que la audiencia se reanudará en las próximas horas.

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