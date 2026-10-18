Guía para ir a bailar bachata y merengue típico de República Dominicana en Nueva York

Pareja bailando música típica de República Dominicana | Foto: Shutterstock

Nueva York ofrece distintas alternativas para quienes buscan bailar bachata y merengue típico de República Dominicana.

Desde clubes con clases de baile hasta locales donde la música en vivo forma parte de la experiencia nocturna.

Para quienes desean disfrutar estos ritmos caribeños, establecimientos como SOB’s, en Manhattan, y Lugo’s Lounge, en Queens, figuran entre las opciones que vale la pena conocer antes de organizar una salida.

La oferta permite elegir entre una noche dedicada a aprender los pasos básicos, una fiesta con música de artistas dominicanos o una experiencia centrada en el merengue típico.

¿Dónde bailar bachata y merengue típico en Nueva York?

1. Lugo’s Lounge & Restaurant

Para quienes buscan una experiencia vinculada directamente con la música tradicional dominicana, Lugo’s Lounge es una de las opciones más destacadas.

El establecimiento anuncia presentaciones de bandas de merengue típico durante los fines de semana, además de sesiones de DJ con bachata, merengue, dembow y salsa.

Su programación habitual contempla música de DJ desde las 10:30 p.m. y agrupaciones a partir de la medianoche, con actividades que pueden extenderse hasta las 4:00 a.m.

Dirección: 1089 Cypress Ave., Ridgewood, Queens, NY 11385.

2. SOB’s

SOB’s es una alternativa para quienes desean aprender a bailar o combinar una clase con una salida nocturna.

El local tiene programada una nueva edición de ¡Baila Bachata! Dance Class & Happy Hour para el viernes 23 de octubre de 2026.

Según su cartelera oficial, las puertas abren a las 6:00 p m. y las clases comienzan alrededor de las 7:00 p m., a cargo del instructor Arbaaz Mehdi, de Piel Canela Dance.

La actividad está anunciada para mayores de 18 años y ofrece distintas modalidades de entrada.

Es una opción práctica para quienes quieren mejorar sus pasos sin necesitar experiencia avanzada. Sin embargo, esta actividad está centrada en la bachata y no debe confundirse con una noche dedicada exclusivamente al merengue típico.

Dirección: 204 Varick St., Nueva York, NY 10014.

3. La Bandera Social, de Tres Golpes Bachata

Esta propuesta está dirigida a quienes prefieren bailar bachata tradicional dominicana en un ambiente social, en lugar de asistir a una discoteca convencional.

La organización describe sus encuentros como espacios relajados en los que la música y el baile son el centro de la experiencia.

En la información publicada para una edición anterior, el evento se celebró en Juniper Bar, en el 237 W. 35th Street, con bachata como género principal y algunas canciones de merengue y salsa.

Periódicamente se realizan nuevos eventos en la misma locación. La información oficial sobre próximas fechas, horarios y entradas se encuentra en la página de La Bandera Social.

¿Qué debes saber antes de bailar bachata y merengue en Nueva York?

La elección del lugar depende del tipo de experiencia que se busque. Quienes quieren escuchar una agrupación dominicana en vivo pueden comenzar por revisar la programación de Lugo’s Lounge, mientras que las personas interesadas en aprender pasos y ganar confianza en la pista pueden considerar las clases de SOB’s.

Antes de salir, se recomienda comprobar los horarios, los precios, las restricciones de edad y la disponibilidad de entradas en las páginas oficiales de cada establecimiento. La programación puede cambiar según el artista invitado o el evento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.