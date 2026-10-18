Ataque armado en Guerrero: asesinan a Arturo Marín, aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa

Arturo Marín Mendoza y su familia. Foto: UnoTV.

Un aspirante de Morena a coordinar los comités de Defensa de la Soberanía Nacional en Cuajinicuilapa, Guerrero, fue asesinado a balazos la tarde del sábado 17 de octubre, mientras viajaba en una camioneta con su esposa, quien resultó gravemente herida.

La víctima fue identificada como Arturo Marín Mendoza, abogado y ganadero de la región. El ataque ocurrió en calles del primer cuadro del municipio, cuando un sujeto se acercó al vehículo en el que se trasladaba la pareja y disparó en varias ocasiones.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Arturo Marín en Guerrero?

De acuerdo con los reportes, Arturo Marín Mendoza perdió la vida en el lugar tras recibir los disparos, mientras que su esposa sufrió lesiones de gravedad.

La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Después de la agresión, elementos de la Policía Municipal y Estatal desplegaron un operativo de seguridad en la zona. En tanto, personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero llevó a cabo las diligencias correspondientes para atender el caso.

De manera extraoficial, trascendió que familiares de la víctima retiraron el cuerpo sin permitir que se practicara la necropsia de ley.

Arturo Marín se registró en el proceso interno de Morena

El pasado 9 de octubre de 2026, Arturo Marín formalizó su registro para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación municipal de Cuajinicuilapa.

El político buscaba coordinar los comités de Defensa de la Soberanía Nacional en el municipio guerrerense, en el marco del procedimiento interno del partido.

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