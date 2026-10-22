¡El campeón está de vuelta! Cruz Azul vence a Pachuca para hilar dos triunfos en el torneo y asalta el tercer lugar

Cruz Azul es tercer lugar de la tabla general | Imago7

Cruz Azul consiguió una importante victoria por 2-1 sobre Pachuca en el Estadio Hidalgo, en un encuentro correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto celeste se llevó tres puntos fundamentales en su visita a territorio hidalguense y dio un paso importante en sus aspiraciones dentro del campeonato.

El triunfo de La Máquina frente a los Tuzos representó una oportunidad para mejorar su posición en la clasificación general, en una etapa del torneo en la que cada resultado comienza a tener mayor relevancia. Con la fase regular acercándose a su desenlace, los celestes buscan consolidarse entre los equipos protagonistas del futbol mexicano.

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