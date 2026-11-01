Famosos en el GP de México 2026: ¿qué celebridades asistieron a la Fórmula 1?

Así se vive el GP de México 2026 Foto: Cuartoscuro

La Fórmula 1 llegó a México, por lo que desde el 30 de octubre y hasta el 1 de noviembre, distintas celebridades han sido captadas disfrutando del ambiente de lo mejor del deporte motor.

Desde cantantes hasta deportistas son algunos de los famosos que se han dado cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en una carrera donde se podría coronar el campeón más joven en la historia de la F1.

¿Qué famosos asistieron al Gran Premio de México 2026?

Diversas personalidades del mundo del deporte se dieron cita en el recinto para disfrutar de pilotos como Lewis Hamilton, Kimi Antonelli o el propio Checo Pérez.

Entre ellos se encuentra el joven talento Gil Mora, jugador de los Xolos de Tijuana que brilló en el Mundial de Norteamérica con la selección mexicana, y también el ahora comentarista Jorge Campos, quien es un portero histórico del futbol mexicano y una de las personalidades más icónicas del deporte.

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También la cantante y actriz Victoria Justice se hizo presente en el GP de México causando la euforia entre los aficionados.

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La actriz estadounidense llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de la emoción de la Fórmula 1. Las celebridades también viven la velocidad en México 🇲🇽



📸 Alejandra Suárez pic.twitter.com/j6lBWCbaaW — Claro Sports (@ClaroSports) November 1, 2026

Otras personalidades entre el público:

Oswaldo Trava: empresario mexicano, conferencista y creador de contenido, conocido como Oso Trava y por su pódcast Cracks, donde entrevista a emprendedores y personalidades.

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Antonio Pérez Garibay: expiloto de automovilismo y político mexicano, conocido también por ser el padre del piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez.

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Emmanuel: cantante mexicano con una amplia trayectoria musical, reconocido por éxitos como “La chica de humo”, “Toda la vida” y “Quiero dormir cansado”.

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Carola Martínez: esposa del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, con quien tiene cuatro hijos y a quien ha acompañado en diferentes momentos de su trayectoria en la Fórmula 1.

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Jonathan dos Santos: futbolista mexicano que juega como mediocampista en el Club América, exjugador del Barcelona y seleccionado nacional.

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Diego Reyes: futbolista mexicano que ha jugado como defensa en equipos como América, Porto y Tigres, además de representar a México en competencias internacionales.

El Gran Premio de México 2026

El Gran Premio de México se celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde miles de aficionados se reúnen para disfrutar de la Fórmula 1.

La edición de este año también está marcada por el regreso de Sergio “Checo” Pérez al circuito mexicano, ahora como piloto de Cadillac, uno de los principales atractivos para los aficionados nacionales.

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