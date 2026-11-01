Trump, polémico una vez más: se quejó de no recibir más migrantes nórdicos

Donald Trump durante discurso político en Daytona Beach | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica por sus declaraciones sobre inmigración. Las aseveraciones se produjeron el sábado 24 de octubre de 2026, durante un acto político celebrado en Perry, Georgia, en el que cuestionó de forma despectiva por qué el país recibía personas de naciones como Somalia, Libia, Yemen y Haití, en lugar de admitir a más ciudadanos de Noruega, Suecia y Dinamarca.

En medio de sus críticas a las políticas migratorias impulsadas por los demócratas, el presidente recordó una conversación que, según su versión, mantuvo con un grupo de 10 senadores de ese partido.

“¿Por qué siempre tenemos que aceptar gente de países de mier…?”, expresó Trump, utilizando una expresión vulgar en inglés. Posteriormente, cuestionó por qué Estados Unidos no recibía más personas de países europeos.

“¿Por qué no podemos aceptar personas de Noruega, Suecia? ¿Por qué no Dinamarca?”, manifestó ante los asistentes.

Las palabras del mandatario hacen referencia a una postura que ya había expresado anteriormente sobre la inmigración, al establecer una comparación entre los países de origen de quienes llegan a territorio estadounidense.

Donald Trump critica a migrantes de Somalia, Libia, Yemen y Haití

Durante su intervención, Donald Trump mencionó directamente a Somalia, Libia, Yemen y Haití como ejemplos de países de los que, según él, Estados Unidos recibe inmigrantes que no debería admitir.

El presidente también centró buena parte de sus comentarios en la comunidad somalí que reside en territorio estadounidense. Aseguró que el 98% de los somalíes que viven en el país no trabajaban y lanzó acusaciones sobre supuestos robos y beneficios económicos que, según su relato, les permitirían mantener un nivel de vida superior al de otros estadounidenses.

Asimismo, utilizó expresiones ofensivas para cuestionar su capacidad intelectual y su contribución económica a la sociedad.

La intervención también estuvo relacionada con sus cuestionamientos al senador Jon Ossoff, a quien acusó de promover iniciativas para facilitar la llegada de inmigrantes procedentes de esos países.

Trump afirma que Dinamarca entregó Groenlandia a Estados Unidos

Otro de los momentos que llamó la atención durante el discurso ocurrió cuando el presidente cambió el tono de sus declaraciones para referirse a Dinamarca y su relación con Estados Unidos.

Después de mencionar a Noruega y Suecia como países de los que le gustaría recibir más inmigrantes, Donald Trump aseguró que Dinamarca había sido generosa con su país porque, según sus palabras, le entregó Groenlandia.

“Dinamarca fue tan buena. Nos dio Groenlandia. ¿Lo saben?”, expresó el mandatario, antes de afirmar que ambos países estaban trabajando estrechamente.

Trump aseguró que su país había conseguido Groenlandia sin pagar dinero y describió la supuesta operación como uno de los mejores negocios inmobiliarios de la historia.

No obstante, Groenlandia no ha sido transferida a Estados Unidos. El territorio autónomo continúa formando parte del Reino de Dinamarca, aunque cuenta con un amplio régimen de autogobierno.

De hecho, el 22 de septiembre de 2026, los gobiernos de Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos firmaron un acuerdo para fortalecer la seguridad y la defensa en el Ártico y el Atlántico Norte.

El documento fue suscrito por el presidente estadounidense, Donald Trump; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Por lo tanto, el entendimiento entre las tres partes está relacionado con asuntos de seguridad y cooperación militar, no con una transferencia de soberanía territorial a Washington.

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