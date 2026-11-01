Decomisan 514 motocicletas durante la “Rodada del Terror” de la CDMX

Rodada motociclista (Ilustrativa). Foto: Cuartoscuro.

Las autoridades realizaron el decomiso de 514 motocicletas durante la “Rodada del Terror” celebrada en la Ciudad de México (CDMX) este fin de semana por el Día de Muertos.

En sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, indicó que implementaron un dispositivo de seguridad en distintos puntos el viernes 30 y sábado 31 de octubre.

Los agentes verificaron que los conductores y acompañantes cumplieran con las siguientes medidas:

Uso de casco de protección

Motocicletas con placas de circulación

No conducir a exceso de velocidad

Evitar la circulación en sentido contrario

No invadir carriles confinados

No realizar maniobras que pusieran en riesgo a terceros

De esa forma, las autoridades ejecutaron el decomiso de 514 motocicletas y un vehículo tipo Razer por cometer faltas al Reglamento de Tránsito durante la “Rodada del Terror”, con respecto a alguna de las conductas señaladas en la CDMX.

La SSC indicó que se “mantiene el compromiso con la movilidad segura de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, mediante acciones para brindar espacios seguros, prevenir riesgos y salvar vidas”.

Con el propósito de garantizar la seguridad de quienes participan en la denominada “Rodada del Terror”, así como de peatones y demás usuarios de la vía pública, los días viernes 30 y sábado 31 de octubre, efectivos de la @SSC_CDMX remitieron a depósitos vehiculares 514… pic.twitter.com/VTI8tphw5f — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 1, 2026

¿Cómo fue la rodada por el Día de Muertos?

Durante la noche del sábado terminó la segunda jornada de la “Mega Rodada del Terror” 2026, organizada por distintos grupos de motociclistas que se reunieron en la capital del país.

La jornada estaba programada para iniciar a partir de las 19:30 horas desde distintos puntos de 10 alcaldías:

Parque Tezozomoc, Azcapotzalco

Embarcadero “Fernando Celada”, Xochimilco

Parque “Calles”, en Cobre y Cananea, Venustiano Carranza

Parque Recreativo Francisco I. Madero, Venustiano Carranza

Estación “Coyuya”, línea 8 del Metro, Iztacalco

Alameda del Sur, Coyoacán

La Comer Iztapalapa

Six Flags México, Tlalpan

Bodega Aurrera Santa Lucía, Álvaro Obregón

Boulevard de la Luz y Periférico Sur, Álvaro Obregón

El Árbol de la Noche Triste, Miguel Hidalgo

Gasolinera G500, Iztapalapa

Estación Culhuacán, línea 12 del Metro, Tláhuac

Estadio Olímpico Universitario Coyoacán

Estadio Banorte, Coyoacán

La policía capitalina desplegó a 400 policías, 80 patrullas, 240 motopatrullas y cuatro grúas.

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