Decomisan 514 motocicletas durante la “Rodada del Terror” de la CDMX
La rodada partió desde distintos puntos en 10 alcaldías.
Las autoridades realizaron el decomiso de 514 motocicletas durante la “Rodada del Terror” celebrada en la Ciudad de México (CDMX) este fin de semana por el Día de Muertos.
En sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, indicó que implementaron un dispositivo de seguridad en distintos puntos el viernes 30 y sábado 31 de octubre.
Los agentes verificaron que los conductores y acompañantes cumplieran con las siguientes medidas:
- Uso de casco de protección
- Motocicletas con placas de circulación
- No conducir a exceso de velocidad
- Evitar la circulación en sentido contrario
- No invadir carriles confinados
- No realizar maniobras que pusieran en riesgo a terceros
De esa forma, las autoridades ejecutaron el decomiso de 514 motocicletas y un vehículo tipo Razer por cometer faltas al Reglamento de Tránsito durante la “Rodada del Terror”, con respecto a alguna de las conductas señaladas en la CDMX.
La SSC indicó que se “mantiene el compromiso con la movilidad segura de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, mediante acciones para brindar espacios seguros, prevenir riesgos y salvar vidas”.
¿Cómo fue la rodada por el Día de Muertos?
Durante la noche del sábado terminó la segunda jornada de la “Mega Rodada del Terror” 2026, organizada por distintos grupos de motociclistas que se reunieron en la capital del país.
La jornada estaba programada para iniciar a partir de las 19:30 horas desde distintos puntos de 10 alcaldías:
- Parque Tezozomoc, Azcapotzalco
- Embarcadero “Fernando Celada”, Xochimilco
- Parque “Calles”, en Cobre y Cananea, Venustiano Carranza
- Parque Recreativo Francisco I. Madero, Venustiano Carranza
- Estación “Coyuya”, línea 8 del Metro, Iztacalco
- Alameda del Sur, Coyoacán
- La Comer Iztapalapa
- Six Flags México, Tlalpan
- Bodega Aurrera Santa Lucía, Álvaro Obregón
- Boulevard de la Luz y Periférico Sur, Álvaro Obregón
- El Árbol de la Noche Triste, Miguel Hidalgo
- Gasolinera G500, Iztapalapa
- Estación Culhuacán, línea 12 del Metro, Tláhuac
- Estadio Olímpico Universitario Coyoacán
- Estadio Banorte, Coyoacán
La policía capitalina desplegó a 400 policías, 80 patrullas, 240 motopatrullas y cuatro grúas.
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