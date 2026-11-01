¡De su propia mano! Heidi Klum sorprende con su disfraz de Halloween 2026

El disfraz de Heidi Klum Foto: AFP

La modelo Heidi Klum nuevamente sorprendió con su disfraz de Halloween en este 2026, pues se convirtió en su propia mano, con varios detalles realistas, donde incluso replicó sus venas, marcas en la piel y su anillo de compromiso.

En la fiesta de Cathédrale, en Nueva York, distintas celebridades se dieron cita para disfrutar de la celebración.

Heidi Klum arrives as a severed human hand at her Halloween party in New York City pic.twitter.com/NrjMIFyFPC — Variety (@Variety) November 1, 2026

¿Cómo fue creado el disfraz de Heidi Klum?

Heidi Klum se disfrazó de su propia mano y explicó que su inspiración nació un día que la veía y empezó a imaginar cómo podría convertirse en un disfraz.

“Estaba viendo mi mano y pensé: ‘Mmm… ¿esos dos dedos podrían ser un par de piernas? Y quizá podía hacer que mi cuerpo cupiera en el resto de la palma de mi mano, así que yo podía ver mi cuerpo en esta forma, y aquí estamos'”, mencionó a Glamour.

Además, explicó a Good Morning America que fue un disfraz que no tardó mucho, pues para conseguir el parecido realizaron un escaneo 3D, con esto pudieron reproducir detalles como las venas y marcas en la piel.

Heidi Klum también replicó su anillo de compromiso

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que el disfraz también incluía una réplica de su anillo de compromiso, el cual recibió de su esposo, el músico Tom Kaulitz, en 2019.

La joya cuenta con una alejandrita, una piedra preciosa conocida por su rareza y por sus cambios de color, entre los que destaca el verde, el favorito de la modelo.

La modelo siempre ha sorprendido con sus disfraces, pues el año pasado también se robó las miradas cuando apareció en la alfombra como Medusa, el personaje de la mitología griega, con un tocado de serpientes y una larga cola.

En aquella ocasión, su esposo la acompañó disfrazado de un soldado griego convertido en piedra, mientras que un equipo de 15 artistas participó en la elaboración del vestuario.

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