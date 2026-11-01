Sheinbaum anuncia nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Guanajuato

La mandataria entrega becas en Celaya. Foto: @Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de varias preparatorias y un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Celaya, Guanajuato.

Durante su visita en la entidad para la entrega de becas, la mandataria subrayó que la educación es el mejor regalo que puede darse a niños y jóvenes.

Destacó que en Guanajuato han invertido 6 mil 338 millones de pesos, a través de las Becas para el Bienestar, mismas que entregan a 502 mil 161 estudiantes de primaria; a 264 mil 626 de secundaria y a 189 mil 502 de bachillerato.

Seguimos la gira con la entrega de becas Benito Juárez a las y los estudiantes del Bachillerato Nacional, en Celaya, Guanajuato.



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La presidenta dijo que una de sus grandes luchas ha sido garantizar la educación pública.

Por ello, Claudia Sheinbaum anunció la construcción de un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Celaya, así como de otros planteles de preparatoria en Guanajuato de los que no brindó más detalles.

Más acciones en Celaya

De igual forma, la presidenta anunció que el gobierno aportará las cuotas de pago en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 198 de Celaya.

También construirán un gimnasio al aire libre en dicho plantel, a petición de las alumnas y alumnos.

“Si hay educación hay menos violencia, si hay educación hay oportunidades, hay derechos para las y los jóvenes, si hay educación hay presente y hay futuro”, resaltó Claudia Sheinbaum.

Este fin de semana, la mandataria también inauguró un plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Tecozautla, Hidalgo.

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