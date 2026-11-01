GP de México 2026: Hamilton gana la pole y Checo Pérez buscará remontar; así quedó la parrilla
Checo Pérez buscará remontar en su carrera 300 en la GP de México 2026.
Lewis Hamilton saldrá desde la primera posición del Gran Premio de México 2026, luego de conseguir la pole position con Ferrari en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En contraste, el mexicano Sergio “Checo” Pérez arrancará desde el lugar 21, por lo que tendrá que remontar posiciones en su carrera número 300 en la Fórmula 1.
El británico consiguió su primera pole con Ferrari y la número 105 de su trayectoria, al registrar un tiempo de 1:16.514. George Russell, de Mercedes, quedó segundo con 1:16.523, mientras que Charles Leclerc, compañero de Hamilton, terminó tercero con 1:16.633.
La clasificación también dejó un escenario favorable para Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos, quien largará desde la cuarta posición. El italiano había conseguido el quinto mejor tiempo, pero avanzó un puesto debido a la penalización de Max Verstappen, de Red Bull.
Kimi Antonelli puede convertirse en el campeón más joven de la F1
El piloto de Mercedes tiene la posibilidad de asegurar su primer campeonato mundial en el Gran Premio de México. Para conseguirlo, le bastará con terminar entre los nueve primeros lugares de la carrera.
De lograrlo, Antonelli se convertiría en campeón de la Fórmula 1 con 20 años y 68 días, con lo que se acercaría al récord del más joven que todavía pertenece a Sebastian Vettel, quien conquistó su primer título en 2010, a los 23 años y 134 días.
Hamilton, quien sustituyó a Mercedes por Ferrari después de su etapa con la escudería alemana, reconoció el talento del joven italiano, a quien recuerda desde que era niño y visitaba el garaje del equipo.
“Es simplemente fenomenal lo que ha sido capaz de hacer a una edad tan joven”, expresó el británico después de conseguir la pole. También destacó el futuro que le espera al piloto italiano y dijo sentirse agradecido de competir en la misma época para verlo crecer en la categoría.
Checo Pérez largará desde el lugar 21 en su carrera 300
El sábado fue complicado para Sergio “Checo” Pérez, quien arrancará desde la posición 21 con Cadillac. El mexicano no pudo participar en la tercera práctica libre debido a problemas mecánicos, una situación que, reconoció, afectó su preparación para la clasificación.
“Habernos perdido la práctica 3 nos costó muchísimo porque la pista cambió mucho”, explicó el piloto, quien lamentó no haber podido aprovechar la jornada para marcar una diferencia.
Pese al resultado, Pérez descartó que los cambios en el motor le impidan terminar la carrera y aseguró que tiene confianza en el monoplaza. También señaló que su principal objetivo será comenzar a pelear por posiciones.
La afición mexicana le mostró su respaldo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con pancartas y hasta una imagen del piloto caracterizado como santo. “Es la mejor afición y el mejor ambiente sin duda”, expresó Checo.
Así quedó la parrilla de salida del GP de México 2026
Estos los lugares de la clasificación y las posiciones de los pilotos:
- Lewis Hamilton — Ferrari — Posición: 1 — Tiempo: 1:16.514
- George Russell — Mercedes — Posición: 2 — Tiempo: 1:16.523
- Charles Leclerc — Ferrari — Posición: 3 — Tiempo: 1:16.633
- Andrea Kimi Antonelli — Mercedes — Posición: 4 — Tiempo: 1:16.707
- Max Verstappen — Red Bull — Posición: 5 — Tiempo: 1:16.692
- Lando Norris — McLaren — Posición: 6 — Tiempo: 1:16.824
- Isack Hadjar — Red Bull — Posición: 7 — Tiempo: 1:16.900
- Arvid Lindblad — RB — Posición: 8 — Tiempo: 1:17.117
- Liam Lawson — RB — Posición: 9 — Tiempo: 1:17.029
- Pierre Gasly — Alpine — Posición: 10 — Tiempo: 1:17.153
- Nico Hülkenberg — Audi — Posición: 11 — Tiempo: 1:17.306
- Franco Colapinto — Alpine — Posición: 12 — Tiempo: 1:17.640
- Oscar Piastri — McLaren — Posición: 13 — Tiempo: 1:17.646
- Gabriel Bortoleto — Audi — Posición: 14 — Tiempo: 1:17.680
- Oliver Bearman — Haas — Posición: 15 — Tiempo: 1:18.083
- Carlos Sainz Jr. — Williams — Posición: 16 — Tiempo: 1:18.885
- Alexander Albon — Williams — Posición: 17 — Tiempo: 1:18.630
- Fernando Alonso — Aston Martin — Posición: 18 — Tiempo: 1:18.908
- Ryo Hirakawa — Haas — Posición: 19 — Tiempo: 1:18.958
- Lance Stroll — Aston Martin — Posición: 20 — Tiempo: 1:19.072
- Sergio Pérez — Cadillac — Posición: 21 — Tiempo: 1:19.105
- Valtteri Bottas — Cadillac — Posición: 22 — Tiempo: 1:19.852. por una penalización de 50 posiciones derivada del cambio de componentes de la unidad de potencia
Fernando Alonso quedó eliminado en la primera ronda de clasificación (Q1), luego de presentar problemas mecánicos. Por su parte, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto no lograron superar la segunda ronda (Q2).
La carrera del GP de México 2026 se disputará este domingo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los pilotos deberán completar 71 vueltas.
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