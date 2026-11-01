TPS para venezolanos: ¿puede restablecerse la protección migratoria en Estados Unidos?

Oficina de UCSIS, ente encargado inmigración | Foto: Shutterstock

El TPS para venezolanos podría volver a estar vigente en Estados Unidos luego de que un tribunal federal de apelaciones rechazara la solicitud del Gobierno de Donald Trump para mantener suspendida una orden judicial que favorece a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal

La decisión representa un avance importante para los migrantes afectados por la cancelación del programa, aunque todavía es necesario distinguir entre el rechazo de la suspensión y el restablecimiento efectivo de todas las protecciones migratorias.

La resolución fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que permitió que siguiera vigente la orden de un tribunal de distrito favorable a los venezolanos.

El caso forma parte de la disputa legal por la decisión del Gobierno federal de poner fin a las protecciones migratorias que habían permitido a cientos de miles de ciudadanos de Venezuela permanecer y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

¿Qué decidió el tribunal de apelaciones sobre el TPS?

El fallo del 30 de octubre de 2026 está relacionado con el proceso judicial National TPS Alliance v. Mullin, en el que organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y ciudadanos venezolanos cuestionaron la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de eliminar las protecciones migratorias.

El origen del conflicto se remonta a las decisiones de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dejó sin efecto una extensión del TPS concedida previamente a Venezuela y posteriormente puso fin a la designación del país para este beneficio.

Sin embargo, el 5 de septiembre de 2025, un tribunal federal de distrito del norte de California determinó que la funcionaria había excedido sus facultades legales al tomar esas medidas.

La resolución favoreció a los venezolanos y cuestionó la autoridad del Gobierno para cancelar de esa manera las protecciones que ya habían sido concedidas.

Ahora, el Noveno Circuito rechazó una nueva solicitud del Gobierno para prolongar esa suspensión. En otras palabras, la administración federal no consiguió que se mantuviera bloqueada la orden del tribunal de distrito después del vencimiento de la medida de la Corte Suprema.

De acuerdo con la información publicada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, la suspensión de la Corte Suprema está programada para expirar el 6 de noviembre de 2026.

Por ello, si el máximo tribunal no interviene nuevamente, las protecciones del TPS para cientos de miles de venezolanos podrían restablecerse a partir de esa fecha.

La decisión del Noveno Circuito no significa que haya terminado el litigio. Por el contrario, el tribunal todavía deberá examinar los argumentos de fondo del caso mediante un calendario acelerado de presentación de alegatos.

¿Qué beneficios podría recuperar la comunidad venezolana?

El restablecimiento del TPS supondría un alivio para miles de familias venezolanas que perdieron sus protecciones migratorias tras la decisión del Gobierno federal.

De acuerdo con los lineamientos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), este programa ofrece tres beneficios fundamentales a quienes cumplen con los requisitos y mantienen su protección vigente:

Protección contra la deportación: los beneficiarios pueden permanecer en Estados Unidos durante el periodo de vigencia de su designación y no pueden ser expulsados del país mientras mantengan el TPS.

Autorización de empleo: permite solicitar un Documento de Autorización de Empleo con el que pueden trabajar legalmente en territorio estadounidense.

Posibilidad de solicitar autorización de viaje: los beneficiarios pueden pedir permiso para salir temporalmente de Estados Unidos y regresar, siempre que reciban la autorización correspondiente.

Estas protecciones tienen especial importancia para los venezolanos que construyeron sus vidas en Estados Unidos, consiguieron empleos, formaron familias y establecieron compromisos económicos durante los años en los que estuvieron amparados por el programa.

Además, recuperar el TPS podría representar una oportunidad para que quienes perdieron su autorización laboral vuelvan a acceder a empleos formales y recuperen cierta estabilidad migratoria.

No obstante, hay una consideración importante y es que el TPS no concede la residencia permanente ni representa un camino automático hacia la ciudadanía estadounidense.

Se trata de una protección temporal que depende de las decisiones migratorias y judiciales correspondientes.

¿Es realmente viable que se restablezca el TPS para venezolanos?

El escenario es favorable para los beneficiarios, pero todavía existe un elemento que podría modificar el desenlace y es la intervención de la Corte Suprema.

La resolución del Noveno Circuito permite que la orden del tribunal de distrito pueda recuperar sus efectos el próximo 6 de noviembre. Sin embargo, el Gobierno todavía podría acudir al máximo tribunal para solicitar una nueva intervención que impida su aplicación.

De hecho, el caso ya llegó anteriormente a la Corte Suprema, que en octubre de 2026 concedió una revisión del litigio, anuló una decisión previa del Noveno Circuito y devolvió el expediente para que fuera reconsiderado a la luz de otro fallo judicial.

Por tanto, aunque la negativa del 30 de octubre representa un avance para los venezolanos, no equivale a una sentencia definitiva sobre todos los aspectos de la controversia.

El propio Noveno Circuito anunció que establecerá un calendario acelerado para revisar los argumentos de fondo.

La fecha del 6 de noviembre será determinante para conocer si las protecciones pueden entrar nuevamente en vigor o si aparece otro obstáculo judicial.

En este contexto, los venezolanos que anteriormente estuvieron amparados por el TPS deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales de USCIS y consultar con un abogado de inmigración antes de tomar decisiones relacionadas con sus permisos de trabajo, viajes o situación migratoria.

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