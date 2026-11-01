Sheinbaum muestra altar de Día de Muertos en Palacio Nacional y explica el significado del cempasúchil

Sheinbaum mostró su altar en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro/X:Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró el altar de Día de Muertos instalado en Palacio Nacional y compartió el significado de algunos de sus elementos, entre ellos la flor de cempasúchil, característica de las ofrendas mexicanas.

“El altar de Día de Muertos es un espacio de amor, memoria y tradición. Acompáñenme a conocer cómo rescatamos esta tradición en Palacio Nacional”.

Sheinbaum destacó que las fotografías, las anécdotas, los aromas y los platillos favoritos forman parte de ese vínculo con las personas que ya no están.

“A través de las fotografías, las anécdotas, los aromas y los platillos favoritos, recordamos a quienes ya no están y mantenemos vivos los vínculos que forman parte de nuestra historia”.

Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos originarios y reconocemos la grandeza cultural que nos da identidad.



Cada ofrenda, cada flor de cempasúchil y cada veladora son expresiones de amor, memoria y respeto por quienes nos… pic.twitter.com/CoAsohUKq2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 1, 2026

Sheinbaum destaca la herencia de los pueblos originarios

La presidenta señaló que las ofrendas representan una forma de honrar a los antepasados y reconocer la herencia cultural de los pueblos originarios. La ofrenda, explicó, permite recordar a quienes fallecieron mediante objetos y recuerdos que conservan su presencia en la vida de sus familiares.

“Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos originarios y reconocemos la grandeza cultural que nos da identidad”.

También resaltó que los elementos colocados en los altares expresan respeto y afecto hacia las personas fallecidas.

“Cada ofrenda, cada flor de cempasúchil y cada veladora son expresiones de amor, memoria y respeto por quienes nos antecedieron”.

La mandataria sostuvo que preservar estas costumbres permite reconocer las raíces culturales de México y transmitirlas a las nuevas generaciones.

“Preservar nuestras tradiciones es reconocer de dónde venimos, sentir orgullo de lo que somos y construir, desde nuestras raíces, la visión del presente y del futuro”.

¿Qué significa la flor de cempasúchil en las ofrendas?

Durante su mensaje, Sheinbaum compartió información sobre la flor de cempasúchil, cuyo nombre proviene del náhuatl y se relaciona con la idea de “veinte flores” o “muchas flores”.

“¿Sabías que la flor de cempasúchil es originaria de México? Su nombre proviene del náhuatl y significa 20 flores o muchas flores. Para los mexicas representaba al sol; se creía que sus pétalos conservaban su luz y su calor”.

La flor es uno de los símbolos más reconocidos de la celebración. Según la tradición, sus pétalos se utilizan para formar caminos que orientan a las almas de los seres queridos hacia sus hogares durante el Día de Muertos.

“Por eso, hasta nuestros días colocamos caminos de cempasúchil en nuestras ofrendas, pues, según la tradición, su color y su aroma guían a nuestros seres queridos de regreso a casa”.

La presidenta concluyó su mensaje con una reflexión sobre el sentido de la celebración: “Porque recordar también es una forma de mantener viva la memoria”.

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