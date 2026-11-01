Tren Querétaro-Irapuato registra avance de 25%: Claudia Sheinbaum

Tren Querétaro-Irapuato tiene avance del 25%, Foto: Presidencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la construcción del Tren Querétaro-Irapuato, el cual, indicó, tiene un 25 % de avance y beneficiará a dos millones de personas.

Construcción de trenes de pasajeros y vivienda impulsa el PIB

También informó que la construcción de trenes de pasajeros y de vivienda está impulsando cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) durante este 2026.

“La construcción de trenes está empujando el empleo y el desarrollo económico del país, así que muchas felicidades a quienes hoy nos acompañan, a las empresas que están construyendo, a las y los trabajadores, al gobernador de Querétaro, que nos ha ayudado mucho, la gobernadora de Guanajuato. Somos de partidos políticos distintos, pero eso no tiene nada que ver cuando trabajamos juntos por el bien de México”, afirmó.

Igualmente, la mandataria destacó que, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía mexicana registró un crecimiento de 3.2% a tasa anual durante el tercer trimestre de 2026, un resultado que superó las proyecciones iniciales que no rebasaban el 1%.

Tren Querétaro-Irapuato lleva 25% de avance

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, reportó que el Tren Querétaro-Irapuato tiene un avance del 25% en su construcción, el cual tiene una longitud de 102 kilómetros y contará con 10 viaductos, un túnel-cajón y 13 estructuras viales en beneficio de alrededor de dos millones de personas, además de generar tres mil 365 empleos directos y cinco mil 700 indirectos.

Por su parte, el titular de la Unidad de Construcción de la ATTRAPI, Efraín Deschamps Gutiérrez de Velasco, detalló que, de los 10 viaductos estimados a lo largo de la obra, cinco ya están en construcción, dos más inician la próxima semana y los tres restantes iniciarán antes de que finalice el año.



El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González agradeció a la presidenta por la construcción de este tipo de proyectos que impulsan la conectividad y que se plantearon desde hace 50 años, pero que hoy se están haciendo realidad.

Y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennisse García Muñoz Ledo celebró el avance de esta obra que permitirá mayor cercanía con la Ciudad de México y que detonará empleo, oportunidades y el desarrollo económico del país.

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