A un año del asesinato de Carlos Manzo, marchan en Uruapan; investigación alcanza 92%

Marchan a un año del asesinato de Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro

Familiares, habitantes y representantes de distintos sectores de Uruapan, Michoacán, participan este domingo 1 de noviembre en una marcha para recordar a Carlos Manzo, al cumplirse un año de su asesinato. La movilización fue convocada por su esposa y actual alcaldesa, Grecia Quiroz, para exigir justicia por el crimen.

La jornada ocurre mientras la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) reporta 34 personas detenidas y un avance de 92% en las investigaciones. La dependencia sostiene que el homicidio habría sido una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Dónde se realiza la marcha por Carlos Manzo en Uruapan?

La movilización tiene como punto de partida el monumento a Lázaro Cárdenas, desde donde los participantes recorrerán aproximadamente dos kilómetros hasta llegar a la Plaza Morelos, en el Centro Histórico de Uruapan.

Al concluir el recorrido, está previsto un mitin y diversas actividades para recordar al exalcalde, así como a las familias afectadas por la violencia.

La conmemoración coincide con el Festival de las Velas, que este año incluye actividades dedicadas a la memoria del expresidente municipal.

En la Plaza Morelos también se instaló una ofrenda con elementos alusivos a Carlos Manzo.

Grecia Quiroz, quien permanece bajo un esquema de protección especial, publicó un mensaje dedicado a su esposo:

“Te seguiré honrando Carlos Manzo y seguiré de pie como muchas veces vi que tú lo hacías en medio de la adversidad”, escribió.

¿Qué se sabe del asesinato de Carlos Manzo a un año del crimen?

La Fiscalía de Michoacán sostiene que el asesinato de Carlos Manzo estaría relacionado con las acciones de seguridad que encabezó durante su administración municipal.

El encargado del despacho de la dependencia, Israel Vega Rodríguez, informó que las investigaciones apuntan a una presunta represalia del CJNG por operativos y detenciones contra integrantes de grupos delictivos.

Cientos de personas toman las calles de Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo.



La ciudad marcha de blanco y con sombrero para exigir la justicia y seguridad que aún no llegan a Michoacán pic.twitter.com/JfWOhNIbTJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 1, 2026

Entre los antecedentes que analiza la Fiscalía se encuentran las acciones contra un individuo identificado como “El Rhino”.

El funcionario señaló que, hasta el momento, las investigaciones no han encontrado indicios que permitan establecer un móvil político.

“De manera objetiva, lo que nos indican las líneas de investigación que se han agotado es que, efectivamente, el móvil es a razón de las acciones frontales que llevaba a cabo el edil”, declaró.

¿Cuántos detenidos hay por el asesinato de Carlos Manzo?

De acuerdo con el reporte más reciente proporcionado por la Fiscalía, 34 personas han sido detenidas por su probable relación con el homicidio del exalcalde.

De ese total, al menos 29 fueron vinculadas a proceso, lo que significa que enfrentarán un procedimiento penal por los hechos que se les atribuyen.

Entre las personas detenidas se encuentra Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, identificado por las autoridades como líder regional del CJNG y presunto autor intelectual del crimen.

También fueron detenidos siete escoltas del exalcalde, quienes posteriormente quedaron vinculados a proceso.

La investigación incluye a dos exfuncionarios del Ayuntamiento de Uruapan: Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Protocolo, y Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar.

Las responsabilidades individuales deberán determinarse conforme avancen los respectivos procesos judiciales.

A un año del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz alzó la voz en #Uruapan como viuda, madre y mexicana que se niega a aceptar que vivir entre violencia, miedo e impunidad sea el destino de nuestro país.



Las familias merecen paz y justicia, no aprender a vivir con el dolor. pic.twitter.com/xGD8uJDLLD — Avi 🦆 (@avieu) November 1, 2026

¿Qué falta por investigar en el caso Carlos Manzo?

Aunque la Fiscalía reporta un avance de 92%, todavía existen diligencias pendientes para esclarecer el homicidio.

Una de ellas es la localización y detención de José Manuel Jiménez Miranda, exmilitar que se desempeñó como jefe de escoltas del presidente municipal.

Otra diligencia consiste en obtener los teléfonos celulares que pertenecieron al exalcalde y que, según la Fiscalía, están en poder de Grecia Quiroz.

La dependencia sostiene que ha solicitado los dispositivos en tres ocasiones.

El asunto generó diferencias después de que el entonces fiscal Carlos Torres Piña, actualmente con licencia, considerara en junio que la entrega de los equipos no era relevante para la investigación.

Quiroz rechazó los señalamientos relacionados con los teléfonos y afirmó que se trataba de una campaña política en su contra.

Fiscalía reporta más de 3 mil 500 actos de investigación

Como parte de las indagatorias por el asesinato de Carlos Manzo, la Fiscalía de Michoacán informó que ha realizado:

3 mil 500 actos de investigación

Mil 200 horas de video analizadas

120 audiencias

3 mil actuaciones periciales

72 extracciones de información

A un año del homicidio, las investigaciones continúan abiertas para establecer la participación de las personas involucradas y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, la movilización de este domingo en Uruapan reúne a familiares y ciudadanos que recuerdan al exalcalde y mantienen su exigencia de justicia.

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