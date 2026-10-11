¡Histórico! Jorge Luis Cruz rompe récord nacional en el atletismo después de 31 años

Jorge Luis Cruz (en medio). Foto: @jorgecruz0023



Jorge Luis Cruz hizo historia en el Maratón de Chicago al romper una marca nacional que se mantuvo durante 31 años e imponer un nuevo récord para el atletismo mexicano.

Cruz registró un tiempo de 2:08:13, bajando por 17 segundos la anterior marca impuesta por la leyenda Dionicio Cerón en el Maratón de Londres de 1995.

“Estoy mu feliz porque se cumplió el objetivo que era romper el récord nacional”, dijo Jorge Cruz después de la competencia para Telemundo.

“Este triunfo es para todos los mexicanos” Jorge Cruz

Nuevo récord mexicano 🇲🇽



Después de 31 años cayó el récord de Dionicio Ceron en el Maratón.



Jorge Cruz registró 2:08:13 en el Maratón de Chicago, bajando por 17 segundos la anterior marca de Dionicio obtenida en 1995. pic.twitter.com/djVE1PnkCn — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 11, 2026

Jorge Luis Cruz corrió mas de 42 kilómetros y quedó en el lugar 16.

“En momentos tuve crisis, la verdad no les voy a mentir, por momentos la mente te puede jugar chueco, pero ahí es donde te debe salir la mentalidad positiva”, comentó.

Y agregó que durante competencia escuchar el nombre de México le dio la fuerza.

“Fue como correr en casa, escuchaba mi nombre, México, palabras en español, eso es gasolina pura”.

La actuación del mexicano formó parte de una jornada en la que Amos Kipruto conquistó la rama varonil con un tiempo de 2:01:09, mientras que la etíope Hawi Feysa se impuso en la categoría femenil con 2:13:33.

El resultado también significó una nueva marca personal para el corredor de 30 años, quien bajó en un minuto y 30 segundos su mejor registro anterior de 2:09:43, conseguido en diciembre de 2025 en el Maratón de Valencia.

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