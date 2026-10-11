¿Dónde se puede ir a bailar cumbia sonidera en Nueva York?

Percusión como base de la cumbia sonidera | Foto: Shutterstock

Nueva York cuenta con espacios nocturnos y eventos especiales en los que los amantes de la cumbia sonidera pueden disfrutar de este género musical, caracterizado por sus mezclas, animación y ambiente de baile.

Entre las opciones para quienes buscan dónde bailar en la ciudad destaca una fiesta programada para el 23 de octubre en Ridgewood, Queens, mientras que otros recintos de Brooklyn también han organizado encuentros dedicados a la música tropical y al movimiento sonidero.

Evento en Queens para bailar cumbia sonidera

Una de las opciones confirmadas para los próximos días es el espectáculo Anthony Salazar y su Ritmo Incomparable, que se realizará el viernes 23 de octubre de 2026 en Lottus New York, ubicado en el 63-01 de Fresh Pond Road, en Ridgewood, Queens.

De acuerdo con la información publicada en la plataforma de venta de boletos, el evento comenzará a las 9:00 de la noche y contará con la participación de Mario Mendoza, Sonido Cibey, Master y Estéreo Nova, además de la presentación de Anthony Salazar.

La cartelera está anunciada como una noche dedicada a la cumbia poblana y sonidera, por lo que representa una alternativa para quienes buscan bailar al ritmo de las mezclas y los sonidos asociados con esta tradición musical.

Lugar: Lottus New York.

Lottus New York. Dirección: 63-01 Fresh Pond Road, Ridgewood, Queens, NY 11385.

63-01 Fresh Pond Road, Ridgewood, Queens, NY 11385. Fecha: viernes 23 de octubre de 2026.

viernes 23 de octubre de 2026. Hora anunciada: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Boletos: consulta la venta en línea

Tulum Night Club, otra alternativa para bailar cumbia en Nueva York

Otra opción para quienes desean mantenerse al tanto de las fiestas de música tropical es Tulum Night Club, un establecimiento ubicado en Sunset Park, Brooklyn, que incluye la cumbia entre los géneros musicales de su programación.

El recinto se encuentra en el 4210 de la Segunda Avenida y publica en su sitio web un calendario de presentaciones y actividades.

En su programación también han figurado encuentros con sonideros, como una noche anunciada para septiembre de 2026, además de fiestas de cumbia y espectáculos de agrupaciones latinoamericanas.

Sin embargo, es importante revisar la cartelera antes de acudir, ya que no todas las actividades anunciadas en el establecimiento están dedicadas exclusivamente a la cumbia sonidera.

Los interesados pueden consultar los próximos eventos, los requisitos de entrada y la información para comprar boletos directamente en el calendario oficial de Tulum Night Club.

El establecimiento está ubicado en 4210 2nd Avenue, Brooklyn, NY 11232.

¿Cómo encontrar más fiestas de cumbia sonidera en Nueva York?

Una recomendación es buscar los términos “cumbia sonidera”, “sonidero” y “sonido” junto con el nombre de los distritos de la ciudad, como Brooklyn, Queens y el Bronx.

Estas palabras permiten localizar eventos que podrían no aparecer en las búsquedas generales de fiestas latinas.

También conviene comprobar quiénes integran la cartelera, si la música anunciada corresponde específicamente a la cumbia sonidera y si existen restricciones de edad.

Algunas fiestas son para mayores de 21 años, mientras que otras pueden admitir público de distintas edades.

En definitiva, Lottus New York ofrece una fecha concreta para disfrutar de la cumbia sonidera en Queens, mientras que Tulum Night Club es un establecimiento cuya cartelera conviene seguir para conocer futuras presentaciones.

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