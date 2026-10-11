Beca Rita Cetina: ¿a quién le toca cobrar mil 900 pesos del 12 al 16 de octubre?

Estudiantes de secundaria. Foto: Cuartoscuro.

La Beca Rita Cetina continuará con la dispersión de recursos del bimestre septiembre-octubre de 2026 durante la semana del lunes 12 al viernes 16 de octubre, para las familias beneficiarias con estudiantes de secundaria pública que reciben este apoyo.

El calendario de pagos, correspondiente al primer periodo de depósito del ciclo escolar 2026-2027, fue dado a conocer el pasado 5 de octubre por Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar.

¿Quién cobra del 12 al 16 de octubre?

Las fechas de pago para la próxima semana quedan distribuidas de la siguiente manera:

Lunes 12 de octubre: letra M

Martes 13 de octubre: letras N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 14 de octubre: letra R

Jueves 15 de octubre: letra S

Viernes 16 de octubre: letras T, U, V, W, X, Y y Z

Los depósitos se realizan a partir de la fecha indicada en el calendario. Por ello, las familias deben considerar la inicial del primer apellido de la madre, padre, tutora o tutor que aparece como titular de la tarjeta, y no necesariamente la del estudiante.

Este periodo corresponde a los beneficiarios de continuidad de secundaria que ya reciben el apoyo. Las familias que apenas incorporarán a estudiantes al programa deberán estar pendientes de los procedimientos de registro correspondientes.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina para secundaria?

El monto de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales por familia que tenga al menos una alumna o alumno inscrito en una secundaria pública y que cumpla con los requisitos del programa.

Además, las familias reciben 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria extra que forme parte del mismo hogar y sea beneficiario del apoyo. De esta manera, el depósito varía según el número de estudiantes incorporados a la beca.

Por ejemplo, una familia con un estudiante de secundaria recibe mil 900 pesos por bimestre. Si tiene dos estudiantes beneficiarios de este nivel educativo, el monto asciende a 2 mil 600 pesos; con tres, el apoyo suma 3 mil 300 pesos.

La dispersión de octubre corresponde al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027, que comprende septiembre y octubre. Los recursos se depositan en la tarjeta del Banco del Bienestar de la persona titular registrada en el programa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.