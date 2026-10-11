Trump anuncia cese al fuego energético entre Rusia y Ucrania

Donald Trump. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo un cese al fuego energético entre Rusia y Ucrania con efecto inmediato, mediante el cual ambos países dejarían de atacar las instalaciones petroleras y eléctricas de la otra parte.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario estadounidense afirmó que Rusia y Ucrania aceptaron la medida y pidió a ambos países respetar el acuerdo.

“Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump. En el mismo mensaje agregó que las dos partes habían aceptado y las instó a no romper el compromiso.

Zelenski propuso frenar ataques a refinerías rusas

El anuncio de Trump se produjo después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofreciera este domingo suspender los ataques contra las refinerías de petróleo de Rusia, a cambio de que Moscú detuviera sus ofensivas contra la infraestructura energética ucraniana.

La propuesta de Zelenski planteaba detener los ataques contra instalaciones energéticas de ambos países, en respuesta a una petición de Estados Unidos para que Ucrania dejara de atacar las refinerías rusas.

Las instalaciones petroleras y eléctricas han sido uno de los objetivos de los ataques durante el conflicto, con consecuencias para el suministro de energía en ambos territorios.

Trump criticó los ataques ucranianos contra refinerías

En días recientes, Donald Trump había cuestionado a Zelenski por los ataques ucranianos contra las refinerías rusas. El presidente estadounidense relacionó estas operaciones con el aumento de los precios de los combustibles a nivel mundial.

Además, Trump había planteado la posibilidad de que Ucrania tuviera un nuevo presidente, en medio de sus críticas al mandatario ucraniano.

La declaración de este domingo ocurre en ese contexto, después de que Zelenski planteara detener los ataques contra las refinerías rusas si Rusia hacía lo mismo con la infraestructura energética de Ucrania.

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