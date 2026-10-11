Lionel Messi elige a Gilberto Mora como una de las próximas estrellas del futbol

Lionel Messi y Gilberto Mora. Fotos: AFP

Lionel Messi eligió a 10 jóvenes futbolistas que considera futuras estrellas del deporte, entre ellos el mexicano Gilberto Mora, en un video publicado por Adidas en redes sociales.

“Cualquiera puede contar una historia, pero una una gran historia requiere la mano de un maestro”, comienza la narración del video, donde se ve al astro argentino escribiendo una lista.

Y remata señalando que se trata de 10 jugadores que apenas comienzan su carrera, pero cuyo talento ya permite vislumbrar un gran futuro en el futbol.

“Algunos dudaban que él pudiera escribir otro clásico, pero con un solo trazo de su pluma, nacen nuevos personajes. Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”.

"Gilberto Mora":

Porque Messi incluyó su nombre entre las futuras estrellas del fútbol en una campaña de Adidas pic.twitter.com/GbGYTi00jB — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 11, 2026

El nombre de Gilberto Mora aparece en dos ocasiones. Primero, en un papel donde también se destaca la madurez y calidad técnica del Niño Maravilla y, posteriormente, luce en uno de los libros que tiene Messi sobre la mesa.

La lista de Lionel Messi aparece justo unos días después de su partida de despedida de la Selección de Argentina, donde dio un emotivo discurso luego del juego contra Benín en el Estadio Monumental.

Las 10 promesas del futbol para Messi

La lista está integrada por 10 jóvenes futbolistas de distintas nacionalidades, tanto hombres como mujeres, que comienzan a abrirse camino en el futbol:

Tomás Aranda (Argentina)

(Argentina) Can Uzun (Turquía)

(Turquía) Gilberto Mora (México)

(México) Max Dowman (Inglaterra)

(Inglaterra) Zavier Gozo (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Jesús Rodríguez (España)

(España) Kees Smit (Países Bajos)

(Países Bajos) Chloe Sarwie (Inglaterra)

(Inglaterra) Giovanna Waksman (Brasil)

(Brasil) Lotta Wrede (Alemania)

Entre ellos destaca Gilberto Mora, mediocampista de Xolos, cuyo nombre ha ganado relevancia ante el interés de equipos de primer nivel en Europa y de cara al próximo mercado de fichajes.

El mexicano cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre, una fecha clave para definir los siguientes pasos de su carrera, mientras aumenta la expectativa sobre su futuro.

Mora se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos más observados por su proyección a pesar de su corta edad.