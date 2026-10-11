Por huracán Simon, Protección Civil insta a la población de cuatro estados a resguardarse

Huracán Simon. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población de las zonas costeras de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a permanecer en resguardo ante el avance del huracán Simon por el Pacífico central y evitar salir de sus viviendas o refugios hasta que las autoridades informen oficialmente que el peligro ha terminado.

#ComunicadoCNPC📄 | CNPC insta a la población de #Jalisco, #Colima, #Nayarit y #Michoacán a mantenerse en resguardo ante el impacto del huracán #Simon



✔️Se pronostican lluvias extraordinarias, acompañadas por vientos intensos con rachas excepcionales de 240 a 250 kilómetros por… pic.twitter.com/svxbRftCSf — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2026

El llamado se emitió ante el pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado y marea de tormenta en distintas zonas del litoral. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones previstas incluyen rachas de viento de hasta 250 kilómetros por hora y olas de hasta 10 metros en las costas de Jalisco.

Huracán Simon: pronóstico de lluvias, vientos y oleaje por estado

El SMN advirtió que la circulación del huracán Simon ocasionará diferentes condiciones meteorológicas en los estados del Pacífico central. En Jalisco se prevén los efectos más intensos en cuanto a rachas de viento y altura del oleaje.

El pronóstico para las entidades mencionadas establece las siguientes condiciones:

Jalisco: lluvias puntuales extraordinarias, principalmente en las regiones de la costa, este y oeste; rachas de viento de 240 a 250 kilómetros por hora en la franja costera; oleaje de 8 a 10 metros y marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros. Los vientos disminuirán gradualmente durante el día.

lluvias puntuales extraordinarias, principalmente en las regiones de la costa, este y oeste; rachas de viento de 240 a 250 kilómetros por hora en la franja costera; oleaje de 8 a 10 metros y marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros. Los vientos disminuirán gradualmente durante el día. Colima: lluvias torrenciales, rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora, oleaje de 6 a 8 metros y marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros.

lluvias torrenciales, rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora, oleaje de 6 a 8 metros y marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros. Nayarit: lluvias intensas en el sur del estado, vientos de hasta 140 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros.

lluvias intensas en el sur del estado, vientos de hasta 140 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros. Michoacán: lluvias muy fuertes en zonas del oeste, además de las condiciones asociadas a la circulación del ciclón en el Pacífico.

También se pronostican lluvias muy fuertes en zonas del centro y sur de Sinaloa. En las costas de esa entidad, los vientos incrementarán su intensidad durante el transcurso del día.

Ante estas condiciones, la CNPC pidió a los habitantes de las zonas que podrían resultar afectadas seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse en lugares seguros.

Protección Civil advierte sobre la aparente calma durante el huracán Simon

La CNPC explicó que, durante la trayectoria de un huracán, existe la posibilidad de que el centro del ciclón pase temporalmente sobre una localidad. Cuando esto ocurre, los vientos y la lluvia pueden disminuir o detenerse de manera repentina.

Sin embargo, esta pausa no significa que el fenómeno meteorológico haya terminado. Se trata de una fase en la que el centro del ciclón cruza por la zona, después de la cual pueden regresar los vientos intensos, ahora en sentido contrario.

Por ello, Protección Civil pidió no abandonar las viviendas ni los refugios temporales durante una aparente calma. La recomendación también incluye evitar traslados a playas, zonas costeras y vías públicas para tomar fotografías, grabar videos o observar el paso del huracán.

La población debe esperar hasta que las autoridades competentes comuniquen oficialmente que el riesgo ha concluido antes de salir del lugar donde se encuentra protegida.

Recomendaciones de la CNPC para protegerse del huracán Simon

Para reducir los riesgos durante el paso del ciclón, la Coordinación Nacional de Protección Civil difundió medidas preventivas para las personas que permanezcan en sus viviendas o en refugios temporales.

Las principales recomendaciones son:

Permanecer en resguardo hasta recibir el aviso oficial de que terminó el peligro

Mantener cerradas y aseguradas puertas y ventanas, y alejarse de los cristales

Desconectar aparatos electrónicos y cerrar los suministros de gas y electricidad cuando sea seguro hacerlo

Tener preparada una mochila de emergencia con documentos oficiales protegidos en bolsas de plástico, una linterna, un radio de baterías y suministros básicos

Evitar salir a la calle, acudir a las playas o acercarse a la costa para observar el fenómeno

Consultar información de fuentes oficiales y evitar compartir rumores o datos que no hayan sido verificados

La dependencia también recomendó mantener la comunicación con los integrantes de la familia y procurar un ambiente tranquilo durante el confinamiento. Entre las medidas para reducir la ansiedad mencionó practicar respiraciones profundas y pausadas, realizar actividades tranquilas y evitar la difusión de información no confirmada.

Las autoridades federales, estatales y municipales mantienen labores coordinadas para atender posibles emergencias relacionadas con el fenómeno meteorológico.

Lluvias por los remanentes de Rachel y otros sistemas meteorológicos

Además del huracán Simon, el SMN informó sobre otros sistemas que ocasionarán lluvias, viento y oleaje en distintas regiones del país.

Los remanentes del sistema Rachel, en interacción con el frente frío número 2 sobre el norte de la península de Baja California, provocarán lluvias muy fuertes en Baja California y fuertes en Sonora. También se esperan rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y oleaje de hasta 6 metros en la costa occidental de Baja California.

Por otra parte, canales de baja presión, la inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 43 favorecerán precipitaciones en las siguientes entidades:

Lluvias muy fuertes: Chiapas

Chiapas Lluvias fuertes: Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Durango

Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Durango Chubascos: Campeche, Hidalgo, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua

Campeche, Hidalgo, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua Lluvias aisladas: Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila

La CNPC reiteró la importancia de atender las indicaciones de las autoridades y consultar los avisos oficiales durante el desarrollo de la contingencia.

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