Ataque armado en refinería de Minatitlán deja un trabajador muerto y otro herido.

Refinería de Minatitlán. Foto: UnoTV.

Un ataque armado en la refinería de Minatitlán, al sur de Veracruz, dejó un trabajador muerto y otro herido la noche del sábado 10 de octubre, en el acceso de la puerta 2 administrativa de las instalaciones. La víctima mortal fue identificada como Eduardo Espinoza Orozco, mientras que el lesionado es conocido como Ochoa.

¿Cómo ocurrió el ataque en la refinería de Minatitlán?

De acuerdo con el reporte, un presunto agresor armado llegó al acceso ubicado en la colonia Obrera y disparó contra los dos vigilantes, quienes se encontraban sentados en una mesa cerca del portón.

Tras las detonaciones, Eduardo Espinoza Orozco murió en el lugar. Su cuerpo quedó sobre una silla, mientras que su compañero, identificado únicamente como Ochoa, fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de una de las instalaciones industriales de la región. Después de los disparos, elementos de seguridad acudieron al sitio y acordonaron el área para permitir las diligencias correspondientes.

¿Qué se sabe de la investigación por el ataque armado?

Agentes ministeriales y periciales realizaron las diligencias en el lugar de los hechos para recabar indicios relacionados con la agresión.

Durante las inspecciones, las autoridades localizaron más de diez casquillos percutidos en la zona donde ocurrió el ataque.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos y se desconoce el móvil del crimen. Tampoco se ha informado sobre la identidad del presunto responsable ni sobre las circunstancias que habrían motivado la agresión contra los vigilantes.

Otros hechos violentos en el sur de Veracruz

El ataque en la refinería de Minatitlán se suma a otros hechos violentos reportados recientemente en el sur de Veracruz.

En la congregación de Mapachapa, un taxista fue asesinado a balazos durante el día. Además, en Coatzacoalcos, fue localizado el cadáver de un hombre con impactos de bala en un terreno baldío.

Estos casos también se registraron en la región sur del estado. La información proporcionada no precisa si existe alguna relación entre estos hechos y el ataque armado contra los vigilantes de la refinería de Minatitlán.

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