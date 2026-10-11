Muere Francisco Garfias, periodista que cubrió la política mexicana

Francisco Garfias. Foto: Cuartoscuro.

El periodista Francisco Garfias, columnista del diario Excélsior y autor de la columna política “Arsenal”, falleció este domingo 11 de octubre de 2026, a los 75 años.

Garfias desarrolló una trayectoria en el periodismo político mexicano, con cobertura de la Cámara de Diputados, el Senado de la República y acontecimientos nacionales e internacionales. También dirigió el portal informativo El Arsenal.

¿De qué murió el periodista Francisco Garfias?

De acuerdo con reportes, el periodista falleció tras presentar complicaciones de salud derivadas de una intervención quirúrgica.

Había sido diagnosticado con cáncer de páncreas menos de dos semanas antes de su muerte, y su estado de salud se agravó durante el periodo posoperatorio.

La trayectoria de Francisco Garfias en el periodismo

Francisco Garfias estudió Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Comenzó su trayectoria profesional en el periódico Unomásuno y posteriormente trabajó en Petróleos Mexicanos (Pemex) y Radio Educación, donde se desempeñó como redactor de noticias.

Entre 1983 y 1989 colaboró como corresponsal de Excélsior en Francia. Desde París cubrió acontecimientos europeos, procesos políticos y temas económicos internacionales.

A su regreso a México, en 1989, se incorporó a la cobertura de la Cámara de Diputados y posteriormente del Senado. El seguimiento de la actividad legislativa y de los actores políticos se convirtió en una parte central de su trabajo periodístico.

En el año 2000 se incorporó a Milenio, donde desarrolló su labor como columnista. También colaboró en La Crónica de Hoy antes de regresar a Excélsior.

“Arsenal”, la columna política de Francisco Garfias

En Excélsior, Francisco Garfias escribió “Arsenal”, una columna dedicada al análisis de la política mexicana, las decisiones gubernamentales, las negociaciones legislativas y las disputas entre partidos.

Su trabajo también incluyó participaciones en espacios de análisis político en radio y televisión. Además, estuvo al frente del portal El Arsenal, desde donde continuó con la publicación de contenidos relacionados con la vida pública nacional.

A lo largo de su carrera, Garfias cubrió distintas etapas de la política mexicana y mantuvo su actividad periodística mediante la cobertura legislativa y el análisis de los principales acontecimientos nacionales.

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