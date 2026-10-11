Zelenski acusa a Rusia de atacar planta energética tras anuncio de cese al fuego de Trump

Zelenski señala ataque ruso tras anuncio del cese al fuego de Trump Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este domingo que Rusia atacó una planta energética en Kiev después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un “cese al fuego energético”. También reportó ataques contra instalaciones energéticas en la región de Járkov, al este del país.

En una publicación en redes sociales, Zelenski señaló que las fuerzas rusas bombardearon una planta energética de la capital ucraniana con un dron Shahed. El mandatario relacionó el ataque con el anuncio previo de Trump sobre la tregua energética.

Today, there was a statement from the President of the United States that an energy ceasefire has been secured. This is good news for everyone – and it is important that it become reality.



Unfortunately, Ukrainian skies have been infested with Russian “shaheds” all day today.… pic.twitter.com/zKsoDhWH5H — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

Zelenski reporta ataques contra instalaciones energéticas de Ucrania

De acuerdo con el presidente ucraniano, los ataques no se limitaron a la planta energética de Kiev, sino que también se registraron en otras instalaciones de la región de Járkov.

Zelenski destacó que los bombardeos ocurrieron después del comunicado del presidente estadounidense sobre un posible cese al fuego energético.

“Los rusos bombardearon una planta energética en Kiev con un dron ‘shahed’”, escribió el mandatario en su publicación, en la que también mencionó los ataques registrados en el este de Ucrania.

El presidente ucraniano subrayó la secuencia de los acontecimientos al señalar que los ataques ocurrieron después del anuncio de Trump.

“Y todo esto ocurrió DESPUÉS de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético”, puntualizó Zelenski.

Hasta la información proporcionada, no se detallaron los daños ocasionados por los ataques ni se precisó si hubo personas lesionadas. Tampoco se incluyeron detalles adicionales sobre el alcance o las condiciones del cese al fuego energético anunciado por Trump.

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